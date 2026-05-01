El Día Internacional del Trabajo volvió a convertir la Plaza de Bolívar de Bogotá en escenario de movilizaciones sindicales y discursos políticos. Sin embargo, la jornada dejó imágenes contrastantes luego de que el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro —quien horas antes había recibido el anuncio de una investigación— intentara capitalizar la fecha con un discurso ante los asistentes y se encontrara con una plaza que no lucía tan llena como en años anteriores.

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Cepeda llegó al centro de la capital acompañado por organizaciones sindicales y varias centrales obreras que participaron en las marchas del primero de mayo. Desde una tarima instalada para la jornada, el candidato del Pacto Histórico saludó a trabajadores y simpatizantes, leyendo un discurso en el que defendió la gestión del gobierno progresista y pidió respaldo electoral.

Durante su intervención aseguró que el país vive un momento de transformación política y lanzó un mensaje directo de cara a las elecciones presidenciales. “Vamos a derrotarlos en primera vuelta”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “llegó la hora de ser poder constituyente”, invitando a los trabajadores a respaldar su proyecto político.

El senador también destacó políticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro, asegurando que se han realizado cambios sociales importantes y que un eventual triunfo suyo permitiría continuar con reformas sociales y económicas.

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Pese al acompañamiento sindical y a la presencia de simpatizantes cerca de la tarima, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran dos panoramas distintos de la jornada.

Algunas grabaciones evidencian una concentración numerosa frente al escenario, con banderas, pancartas y grupos organizados escuchando el discurso. No obstante, otros videos tomados desde distintos puntos de la Plaza de Bolívar muestran amplios espacios vacíos y menor asistencia en comparación con movilizaciones de años anteriores.

#BOGOTÁ | Así se ve la Plaza de Bolívar mientras el candidato presidencial Iván Cepeda da su discurso en el Día Internacional de los Trabajadores.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/xYIJYJ1DuX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 1, 2026

En este momento 1:15 pm @IvanCepedaCast en Tarima y esta es la plaza de Bolivar! PERDIERON las calles! pic.twitter.com/2PJa2cIgnf — Jairo Ladino (@JairoLadino_) May 1, 2026

Las imágenes contrastaron con épocas recientes en las que el propio presidente Petro o figuras de la izquierda colombiana convocaban multitudes que llenaban completamente la plaza durante el Día del Trabajo.

Debate por la politización del primero de mayo

La presencia de líderes políticos en la conmemoración también generó críticas dentro del movimiento sindical. La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó el uso político de la fecha y pidió evitar su “instrumentalización”.

El presidente de la CGT, Jorge Iván Diez, calificó como “absolutamente inaceptable” que el primero de mayo se convierta en una plataforma de campañas políticas o actos de gobierno, insistiendo en que la jornada debería centrarse exclusivamente en las reivindicaciones laborales.

Jorge Iván Diez, presidente de la CGT, cuestionó que el Día del Trabajo esté siendo usado para actos políticos y aseguró que es “absolutamente inaceptable” su instrumentalización. También criticó la presencia del Gobierno en las movilizaciones. “El Día Internacional del Trabajo… pic.twitter.com/zhwdivAflM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 1, 2026

Según la organización, en los últimos años el Día del Trabajo ha sido utilizado como escenario político, situación que —advierten— podría desvirtuar el sentido histórico de la conmemoración. De hecho, el mensaje también parece ser una indirecta para el presidente que este mismo viernes aparecerá en Medellín para hacer política.

Así, la aparición de Cepeda en la Plaza de Bolívar terminó dejando una postal simbólica: una jornada con respaldo sindical y presencia política, pero con una asistencia que, según muestran los videos, estuvo lejos de las grandes convocatorias que marcaron otros momentos del progresismo en Colombia.

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