En entrevista con Noticias Caracol, Iván Cepeda se mostró muy seguro de cara a la primera vuelta de las elecciones, en la que, según las encuestas, sale muy bien librado, pero no como ganador.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, en el noticiero dijo: “No me cabe la menor duda [de que va a ganar en primera vuelta]”, y con eso intentó acabar con cualquier pregunta sobre un posible rival en la segunda vuelta, pues, actualmente, sus opositores estarían entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Eso sí, volvió a ratificar: “Vamos a ganar en primera vuelta. El primero de junio lo que va a pasar es que nos vamos a poner a trabajar en el empalme con el nuevo gobierno”.

Y aunque las encuestas no respaldan sus palabras, Cepeda dijo por qué considera que sí puede ganar en la primera vuelta: “Creemos que hay un voto silencioso y tenemos toda la fuerza para que logremos los puntos que nos faltan en las urnas el 31 de mayo”.

Lee También

¿Iván Cepeda va a ir a los debates?

“Si hay reglas yo voy a los debates”, fue lo que dijo, una vez más, Iván Cepeda. Sin embargo, aún no hay luces sobre los compromisarios -que son las personas encargadas de plantear las reglas del debate- lo que hace pensar a muchos que solo se trata de una retórica para huir de las preguntas, pero no de acciones concretas.

Lo que sí dejó claro Cepeda es que no lo hará con todos los candidatos, sino solo contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, pues considera que con Claudia López y Sergio Fajardo hay otro tipo de “diálogos”, aunque él tampoco ha dejado claro cuáles son ni en qué circunstancia se darán.

“En primer lugar, [las reglas las ponen] candidatos y candidatas, que en este caso somos tres porque yo he dicho que es con la extrema derecha que es mi debate; con los otros sectores considero que hay un diálogo, identidades y diferencias. Podemos hacer diálogos sin ningún problema, pero con la señora Valencia y el señor De la Espriella tenemos un debate porque tenemos dos visiones de la realidad distintas. Y si el país quiere decidir entre dos modelos de sociedad diferentes, entonces es con ellos el debate”, dijo.

(Vea también: Claudia López saca inesperada carta para que organicen debates y lanza dardo a Iván Cepeda)

Así las cosas, la ilusión de ver un debate sigue encendida, pues aún quedan 32 días para la primera vuelta, pero aún no hay claridad sobre dónde y cómo será.

* Pulzo.com se escribe con Z