La más reciente encuesta de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol ha dejado fríos a los sectores de oposición. Con un sólido 44,3 % de intención de voto, Iván Cepeda no solo lidera la carrera, sino que ha abierto una pregunta que hace meses parecía imposible: ¿podría el candidato del Pacto Histórico ganar la Presidencia el próximo 31 de mayo sin necesidad de un balotaje?

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Matemáticamente, el escenario está sobre la mesa. Cepeda creció 7,2 puntos desde febrero y, según los analistas de ‘Mañanas Blu’, se encuentra a tan solo siete puntos de alcanzar el umbral de la mitad más uno. Este impulso se explica, en parte, porque el electorado parece no estar castigando a Cepeda por los desafíos del gobierno de Gustavo Petro; por el contrario, la narrativa de “no lo han dejado gobernar” ha blindado la base electoral de la izquierda.

Quizás el dato más impactante del estudio es el quiebre de la tendencia en el corazón del país. Por primera vez en la historia de las encuestas de este nivel, un candidato de izquierda lidera en la región cafetera, un bastión tradicionalmente conservador y uribista.

Cepeda también muestra una solidez imbatible en el Caribe y el Pacífico, pero su avance en el Centro Oriente y el Eje Cafetero es lo que hoy tiene a la derecha recalculando su estrategia. “Si la maquinaria no se mueve, en el Caribe votan por Cepeda porque hay una mayoría favorable al gobierno”, advierten los expertos.

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La encrucijada de la derecha: ¿Culpa de Paloma? Mientras Cepeda vuela, la oposición sigue fragmentada entre Abelardo De La Espriella (21,5 %) y Paloma Valencia (19,8 %). El análisis en Blu Radio lanzó una advertencia directa: si Valencia se empeña en volver la elección un duelo personal entre Petro y Álvaro Uribe, podría terminar empujando a los indecisos hacia el Pacto Histórico, facilitando el triunfo de Cepeda en primera vuelta.

Sin embargo, el estudio también muestra una luz de esperanza para la derecha: en un eventual escenario de segunda vuelta, Paloma Valencia se perfila como la rival más fuerte. Ella logra captar mejor los votos de centro de Claudia López y Sergio Fajardo, apretando el margen contra Cepeda a un 51,2 % frente a 46,6 %, una diferencia mucho menor que la que obtendría De La Espriella.

Con el país polarizado y las maquinarias apenas calentando motores, las próximas semanas serán vitales para ver si la derecha logra unirse a tiempo o si Iván Cepeda da el “estocazo” final antes de que llegue junio.

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Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.