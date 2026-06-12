Más allá de los discursos tradicionales, la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio se ha transformado en un auténtico espectáculo mediático. Fiel a su estilo extravagante, el líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’ decidió dejar a un lado las fotos con los políticos de siempre para rodearse de los ídolos de la cultura popular, el deporte y el entretenimiento en Colombia.

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Con una producción digna de un evento internacional, que incluye drones y efectos especiales, el candidato ha consolidado un robusto bloque de celebridades bajo el lema de su campaña, “Firmes por la patria.

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A través de videos virales y llamadas telefónicas difundidas por su propio equipo de comunicaciones, de la Espriella ha chicaneado el respaldo de figuras de primer nivel en el país:

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Glorias del fútbol: El candidato lanzó un video de campaña recreando una final de fútbol donde él actúa como capitán, acompañado en la cancha por leyendas como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama , Faustino ‘El Tino’ Asprilla , Macnelly Torres, Martín Arzuaga y John Harold Lozano.

Ídolos de las bielas y el ring: El ciclista Nairo Quintana sorprendió al país con una videollamada desde Europa dándole su respaldo al candidato, sumándose también el exboxeador cordobés Miguel ‘Happy’ Lora .

La cuota musical: Cantantes de la talla de Silvestre Dangond , Manuel Turizo y Marbelle han manifestado abiertamente su simpatía por el proyecto del abogado.

Farándula y pasarelas: La diva de la televisión colombiana, Amparo Grisales, grabó un saludo oficial sumándose a la campaña, al igual que la reconocida modelo y empresaria Natalia París.

En las piezas publicitarias también ha tomado protagonismo el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien funge como su fórmula vicepresidencial y busca aportar una cara más técnica dentro del despliegue de estrellas.

A la par de su constelación de apoyos, el polémico abogado penalista acumula una serie de ruidosos escándalos mediáticos que dan de qué hablar en las redes sociales:

El lío por la camiseta: Una de las controversias más recientes ocurrió cuando una jueza le prohibió formalmente a de la Espriella utilizar la indumentaria oficial de la Selección Colombia para hacer proselitismo. El candidato esquivó la medida diseñando camisetas amarillas con el logo de un tigre en el pecho

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: