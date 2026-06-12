A pocos días de la decisiva elección presidencial de segunda vuelta, la campaña de Abelardo de la Espriella recibió un contundente blindaje jurídico de la más alta categoría. Un influyente grupo de expresidentes y exmagistrados de las altas cortes del país difundió un concepto legal definitivo que sepulta los cuestionamientos de la oposición sobre la supuesta inelegibilidad del candidato de derecha por cuenta de su doble nacionalidad.

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Según el documento emitido por los experimentados togados, la Constitución Política de Colombia es totalmente clara y no contempla ninguna traba o inhabilidad para que un colombiano por nacimiento, aun cuando posea otra ciudadanía, pueda aspirar y eventualmente ejercer la Presidencia de la República. Los firmantes calificaron de “inconveniente” que en la recta final de la contienda electoral se promuevan estas tesis con evidentes fines políticos orientados a sembrar dudas sobre la capacidad jurídica de los aspirantes

Los 13 exmagistrados recordaron que el régimen de inhabilidades en el país es de carácter estrictamente taxativo, lo que significa que solo se pueden aplicar las causales que estén expresamente previstas en la Constitución y la ley, por lo que es improcedente inventar restricciones mediante interpretaciones personales o fallos extensivos.

Para sustentar su postura y dar tranquilidad a los electores, los expertos destacaron los siguientes pilares jurídicos:

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La excepción del artículo 179: El numeral 7 de este artículo contempla una inhabilidad general para quienes tengan doble nacionalidad, pero exceptúa explícitamente a los colombianos por nacimiento.

Derecho inalienable: La Carta Política señala que ningún colombiano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, y aclara que dicha calidad no se pierde por adquirir otra ciudadanía extranjera.

Precedentes del Consejo de Estado: El documento cita fallos de esta alta corporación judicial donde ya se descartaron inhabilidades similares en casos de elección popular de un gobernador y de una representante a la Cámara con segunda ciudadanía.

El mito del juramento extranjero: Los juristas rechazaron la tesis de que los juramentos hechos ante otro Estado para naturalizarse generen incompatibilidades en el país, pues dichos compromisos solo tienen efectos ante la nación extranjera que los otorgó.

A este fuerte espaldarazo institucional se sumó un concepto independiente del reconocido jurista Mauricio Gaona, quien argumentó que el artículo 191 de la Constitución establece un sistema completamente cerrado de requisitos para llegar a la Casa de Nariño. Dicha norma solo le exige al aspirante ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad, sin añadir prohibición alguna por conservar otra nacionalidad.

Gaona recordó que el ordenamiento jurídico nacional reconoce y avala la validez de la doble nacionalidad desde la expedición de la Ley 43 de 1993. Por lo tanto, el experto concluyó que el hecho de que Abelardo de la Espriella haya adquirido la ciudadanía estadounidense por naturalización no le quita ni un solo derecho legal para convertirse en el próximo Presidente de los colombianos.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: