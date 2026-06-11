Juan Daniel Oviedo fue uno de los protagonistas más importantes de las elecciones de marzo pasado, cuando por cuenta de su elevada votación (cerca de 1’300.000 votos) se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

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Sin embargo, y contrario a lo que mucha gente esperaba, los resultados en la primera vuelta no fueron los esperados y esta dupla que representó al Centro Democrático se quemó. Ahora, todavía están en el limbo los votos que Oviedo podría sumarles a Abelardo de la Espriella o, por el contrario, a Iván Cepeda.

Bajo ese contexto, en la tarde de este jueves el expresidente Álvaro Uribe causó revuelo en Twitter luego de publicar una foto en la que aparecen él, su esposa Lina Moreno y Juan Daniel Oviedo después de un encuentro.

Aunque Uribe no dice que Oviedo dio aceptó apoyar a De la Espriella en segunda vuelta, sí es un hecho que hay acercamiento entre ambas orillas políticas: la derecha (de Uribe) y el centro (de Oviedo).

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“Agradecido por esta reunión con el Dr Juan Daniel, hablamos sobre muchos temas, el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico”, publicó el expresidente Uribe en esa red social.

Para Álvaro Forero, analista de Voz Populi, de Blu Radio, esta imagen evidencia que Uribe está tratando de conseguir los votos de Oviedo.

“La gran duda que hay en esta campaña es si esos 1’600.000 votos de Paloma Valencia son más del centro, de Oviedo, o más del uribismo. Muy seguramente ellos piensan que el grueso de esos votos no es uribista, ellos ya votaron por De la Espriella, entonces tienen la preocupación de que no voten en segunda vuelta por De la Espriella, y están tratando de que Oviedo los empuje hacia allá”, explicó Forero.

El analista reconoce que la impresión que deja la foto, publicada por Álvaro Uribe, no es una confirmación de Oviedo que se va para allá, “sino una cosa subliminal para que la gente piense eso”.

Esta es la fotografía publicada por el expresidente en la tarde de hoy:

Agradecido por esta reunión con el Dr Juan Daniel, hablamos sobre muchos temas, el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico. pic.twitter.com/JyOI0Vz7TN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 11, 2026

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.