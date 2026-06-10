Un grupo de 20 exmagistrados y constitucionalistas publicaron un documento en el que advierten que el candidato Abelardo de la Espriella tendría impedimentos para ser presidente, en caso de ganar las elecciones.

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El comunicado, en el que participan exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros reconocidos juristas, profundizan en que los impedimentos no tienen que ver con la doble nacionalidad en sí, sino en los compromisos adquiridos al aceptarla.

Cabe mencionar que el candidato De la Espriella cuenta con la nacionalidad estadounidense e italiana. Sin embargo, las dificultades tendrían que ver con las obligaciones aceptadas a EE. UU. que provocaría conflictos de lealtad nacional, puntualmente al ser el primer jefe de las fuerzas armadas.

De acuerdo con el documento, “la Corte ha reconocido que la doble nacionalidad puede generar tensiones entre los deberes hacia un país y las obligaciones frente al otro”.

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Si bien puntualizan que la Constitución no prohíbe que una persona con doble nacionalidad pueda ser presidente, sí advierte que “una persona que haya prestado el juramento de naturalización estadounidense no debería ocupar la presidencia colombiana mientras mantenga esa condición”.

🚨 ÚLTIMA HORA | Un grupo de 20 exmagistrados de altas cortes y reconocidos constitucionalistas acaba de emitir un comunicado en el que sostiene que la nacionalidad estadounidense de @ABDELAESPRIELLA sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia (1/2) pic.twitter.com/kIiF2MuP2P — Daniel Coronell (@DCoronell) June 10, 2026

Esto, según los juristas, porque dichos compromisos, a su juicio, serían incompatibles con las responsabilidades que tiene quien asume la presidencia.

En uno de los apartes con más énfasis del documento, los firmantes afirman que “nuestro análisis es exclusivamente en derecho colombiano y creemos que en nuestro ordenamiento constitucional no puede ser presidente de Colombia una persona que para naturalizarse en Estados Unidos haya hecho el juramento exigido por ese país”.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: