El exdirector de Prosperidad Social admitió que la campaña de Iván Cepeda no tenía preparada una estrategia para afrontar la segunda vuelta presidencial, debido a que esperaba resolver las elecciones desde la primera ronda.

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Durante una entrevista en el programa ‘Dos Puntos’, de Caracol Radio, Bolívar aseguró que los resultados del pasado 31 de mayo obligaron a replantear completamente la campaña.

Según explicó, dentro del equipo existía la convicción de que Cepeda lograría alcanzar la Presidencia sin necesidad de una segunda votación.

Este es el fragmento de la entrevista:

Gutavo Bolívar: “El lunes nos agarró con los calzones abajo”

Bolívar relató en ese espacio de Caracol Radio que la campaña estaba tan enfocada en una victoria temprana que no había preparado los elementos básicos para afrontar una nueva fase electoral.

“Nosotros estábamos muy convencidos, hubo como un exceso de entusiasmo y de optimismo”, aseguró.

Posteriormente lanzó una de las frases que más llamó la atención de la entrevista.

“El lunes nos agarró, como decimos aquí en Colombia, con los calzones abajo”.

Bolívar explicó que el equipo de campaña tuvo que comenzar desde cero aspectos fundamentales de la campaña.

“No teníamos nada preparado, nada, nada. Tocó empezar a crear un eslogan, un símbolo, muchas cosas”.

Según Bolívar, durante los últimos días han trabajado para reorganizar la estrategia política y comunicativa de cara a la votación del próximo 21 de junio.

Bolívar también habló de la financiación de la campaña

Durante la conversación, el dirigente sostuvo que la campaña de Cepeda enfrenta limitaciones económicas frente a la de Abelardo de la Espriella.

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Bolívar aseguró que su equipo no ha contado con los mismos recursos financieros y afirmó que incluso han tenido dificultades para conseguir créditos bancarios.

“Es una campaña que tiene mucho dinero”, dijo al referirse a la candidatura rival.

Asimismo, señaló que Iván Cepeda no ha aceptado aportes privados que le han sido ofrecidos para fortalecer la campaña.

“Tengo que decirles que aquí no ha habido plata”, manifestó.

Las declaraciones se producen cuando faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial, en medio de una campaña que entra en su etapa decisiva y que enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella por la Casa de Nariño.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: