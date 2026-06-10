Mientras Colombia atraviesa días marcados por el debate político tras la primera vuelta presidencial y la expectativa por el Mundial de 2026, una frase comenzó a llamar la atención en diferentes ciudades del país: “Gane quien gane, el lunes madrugamos a abrir los negocios”.

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El mensaje hace parte de la más reciente campaña de la compañía Bold, denominada “Creer en ti 3.0”, una iniciativa que busca resaltar el papel de millones de emprendedores y pequeños empresarios que continúan trabajando diariamente, independientemente de las circunstancias que enfrenten.

La campaña tuvo como figura principal al volante de la Selección Colombia, Jefferson Lerma, quien aparece asociado a un mensaje enfocado en el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen negocios, crean empleo y mantienen activa la economía en diferentes regiones del país.

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Una frase que abrió conversación en medio de las elecciones

La iniciativa empezó a circular a través de vallas publicitarias, medios de comunicación y plataformas digitales, donde rápidamente provocó comentarios entre empresarios, emprendedores y usuarios de redes sociales.

De acuerdo con la compañía, la intención fue destacar una realidad que comparten miles de negocios en Colombia: continuar operando más allá de los cambios políticos, las coyunturas económicas o los acontecimientos de actualidad.

Según explicó Sergio Vergara, cofundador y director de mercadeo de la empresa, la frase logró identificación entre numerosos comerciantes porque refleja una dinámica cotidiana en gran parte del tejido empresarial colombiano.

El papel de Jefferson Lerma en la campaña

La participación de Jefferson Lerma también conectó el mensaje con el ambiente futbolero que vive el país de cara al Mundial de 2026.

El mediocampista señaló que su vinculación a la iniciativa buscó dar visibilidad a historias de esfuerzo y perseverancia que, a su juicio, representan a buena parte de los colombianos que trabajan diariamente para sacar adelante sus proyectos personales y empresariales.

Una apuesta por destacar a los llamados “héroes silenciosos”

Detrás del desarrollo creativo de la campaña estuvo la agencia Fantástica, que planteó la propuesta alrededor de una idea central: reconocer a las personas que sostienen negocios y emprendimientos en medio de distintos desafíos económicos y sociales.

La conversación desatada por la iniciativa también alcanzó a representantes del ecosistema empresarial y tecnológico del país, quienes comentaron el mensaje en plataformas digitales durante los últimos días.

Más allá de su componente publicitario, la campaña terminó instalando una discusión sobre el papel de los pequeños negocios en la economía colombiana y sobre cómo miles de emprendedores continúan con sus actividades diarias, independientemente del panorama político que enfrente el país.

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