Por: El Espectador

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En medio del debate sobre la intención del presidente electo de posesionarse en el Cauca, posiblemente en una guarnición militar, la Presidencia, aún a cargo de Gustavo Petro, ya firmó el contrato que garantiza la logística para el cambio de mando. Este sábado 25 de julio, el Dapre suscribió un convenio para asegurar la planificación y producción de la ceremonia.

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Según conoció El Espectador, será la Corporación para el Desarrollo Regional la encargada de ejecutar las actividades. El contratista tendrá en sus manos la presentación de cartas credenciales de las Misiones Especiales Extranjeras acreditadas para la transmisión de mando presidencial y la ceremonia de posesión, punto que llama la atención, pues, según el contrato, será “ante el Congreso de la República”.

Este convenio también incluye los gastos de una ceremonia de despedida del presidente Gustavo Petro, que se celebrará en la Casa de Nariño; al igual que el saludo protocolario de las Misiones Especiales Extranjeras al nuevo jefe de Estado en el Palacio y la recepción oficial ofrecida por el presidente de la República al cuerpo diplomático.

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Este proceso también incluye la instalación y desmonte de la infraestructura temporal para las ceremonias. Eso sí, en el convenio se aclara que no están incluidos los servicios de comunicaciones estratégicas, prensa y producción audiovisual para difusión institucional, transmisión televisiva o cubrimiento periodístico de la transmisión de mando presidencial.

Así las cosas, tal y como ocurrió hace cuatro años, se firmó otro contrato distinto para este fin, por un valor de COP 2.450 millones, con Inravisión, antes RTVC.

Todo el andamiaje costará 5.950 millones de pesos. En 2022, el acto se llevó a cabo, como es usual, en la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio. El proceso generó un contrato millonario firmado por la Presidencia y la empresa Plaza Mayor Medellín, que ha suscrito otros convenios con la Casa de Nariño en los últimos cuatro años.

De acuerdo con los registros oficiales de ese contrato, todo el evento de transmisión de mando también generó costos cercanos a los 3.500 millones de pesos, cerca de 280 millones más de lo que costó la posesión de Iván Duque. Pero además, en 2022 se contrató a RTVC por un valor de 1.500 millones de pesos, destinados a la transmisión televisiva del evento.

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