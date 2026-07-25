La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella sigue rodeada de incertidumbre a pocos días del 7 de agosto. Aunque el Senado ya dio luz verde para que la ceremonia se celebre en el departamento del Cauca, todavía falta una decisión clave que podría cambiar por completo el lugar donde el mandatario electo recibirá la banda presidencial.

Sigue a PULZO en Discover

Cabe mencionar que el principal debate ya no gira alrededor de si la investidura será fuera de Bogotá, sino sobre si podrá hacerse dentro de la guarnición militar elegida por De La Espriella. El Senado únicamente autorizó que la sesión del Congreso se traslade al Cauca, pero no aprobó que el acto se desarrolle en instalaciones militares. Esa decisión todavía depende de la Cámara de Representantes y de otros factores jurídicos.

Qué falta para definir el lugar de la posesión de Abelardo De La Espriella

Mientras Gustavo Petro continúe siendo presidente de la República, seguirá siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares y, por lo tanto, es quien tiene la autoridad para permitir o negar el uso de una guarnición militar. El mandatario ya dejó clara su posición al afirmar: “No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”.

De La Espriella solo asumirá como comandante de las Fuerzas Militares cuando el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, le imponga la banda presidencial. Hasta ese momento, cualquier decisión sobre el ingreso a instalaciones militares seguirá dependiendo del gobierno saliente.

Lee También

A la discusión se sumó una nueva proposición impulsada por la senadora Jennifer Pedraza. La congresista busca que el Congreso deje expresamente establecido que la posesión solo pueda desarrollarse en un escenario de carácter civil. El texto señala que “el lugar específico donde se realizará la sesión deberá ser un escenario de carácter civil y, en todo caso, no podrá corresponder a una guarnición militar ni a instalaciones de las Fuerzas Militares o de Policía”.

El debate aún no tiene fecha para ser discutido, ya que la agenda del Congreso está concentrada en la elección del nuevo contralor general. Sin embargo, la Cámara de Representantes todavía debe ratificar el traslado de la sesión al Cauca antes de la ceremonia del 7 de agosto.

Mientras tanto, la transición entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella continúa marcada por la distancia entre ambos gobiernos y todo apunta a que la posesión romperá con la tradición de las últimas décadas, en las que el acto se celebraba frente al Capitolio Nacional y el presidente saliente entregaba el poder en la Casa de Nariño.

De La Espriella ya tendría asegurados los votos necesarios para que el Congreso en pleno respalde el traslado de la sesión y su posesión quede formalmente validada. El siguiente paso será definir cuándo podrá ingresar al batallón, donde espera rendir un homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.