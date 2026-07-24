Por: Blu Radio

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, se unió a las críticas en la tarde de viernes contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella, por sus intenciones de posesionarse en una guarnición militar en el Cauca; lugar en el que hubo una victoria contundente del Pacto Histórico con 585.479 votos en la segunda vuelta, es decir el 75,64 % de los sufragios en ese departamento.

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Desde Valledupar, Cepeda declaró que le genera mucha preocupación que el jefe de Estado entrante quiere tener alguna represalia contra las comunidades indígenas, por aquellas versiones teorías del voto fusil; es decir, de supuestas intimidaciones de grupos armados para favorecerlo.

Las acusaciones del llamado voto fusil las calificó como irresponsables, mientras que sentenció que el Pacto Histórico fortalecerá su fuerza política para volver a ganar la presidencia en el año 2030.

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“Vamos a avanzar en las elecciones de 2027. Vamos a avanzar en construir la fuerza que volverá de una manera decisiva a ser gobierno en el año 2030. Con más experiencia, con más fuerza, con más dinamismo, con renovación generacional, con mucha diversidad popular y social”, sentenció el excandidato presidencial.

Iván Cepeda insistió que se mantendrá en desobediencia civil, hasta que el presidente electo Abelardo De La Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense, e invitó a sus seguidores a que vayan al encuentro que se realizará el próximo 7 de agosto en Barranquilla.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.