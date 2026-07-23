Y es que son diferentes las muestras de irrespeto a la democracia que ha dejado ver el excandidato a la presidencia del Pacto Histórico, que esta semana volvió a insistir en declararse en “desobediencia civil” e, incluso, planea un evento en Barranquilla para el 7 de agosto en contra del nuevo gobierno.

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Ante esa actitud, criticada por varios sectores, los analistas de ese programa de Blu Radio coinciden en que lo que se evidencia es una dualidad en la izquierda y una falta de coherencia en las ideas, tanto de Gustavo Petro como de Cepeda, entre otras cosas, porque este último asumió su curul el lunes pasado y, por ende, reconoció los resultados que dan a Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado.

“¿Dónde quedó? ¿Dónde está el demócrata que todos elogiaron cuando reconoció unos resultados, cuando aceptó unos resultados en las elecciones? ¿En qué momento cambiaron al Iván Cepeda que muchos elogiaron, que nosotros elogiamos”, cuestionó Hernando Paniagua, director de Voz Populi.

Según agrega, en su momento se exaltó la actitud de Cepeda por tener la gallardía y reconocer el resultado, incluso previo a que el Consejo Nacional Electoral entregara los resultados del escrutinio oficial, pero esa misma actitud es distante a la que tiene hoy.

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“Hoy es un tipo que no reconoce al presidente, un tipo que se declara en desobediencia civil, un tipo que va a hacer una posesión alterna. ¿Qué le está pasando a Iván Cepeda?”, insistió Paniagua.

Críticas a Iván Cepda por su “desobediencia civil” contra Abelardo de la Espriella

En esa misma línea, el analista Pedro Viveros considera que lo que están tratando de hacer los líderes del Pacto Histórico es ubicarse después de las elecciones. Además, dice, la oposición no ha logrado encontrar la forma de cómo abordar al gobierno de Abelardo de la Espriella, que ni siquiera ha empezado.

“Miren lo que está pasando en la oposición. Uno no sabe si el director de la oposición es el doctor Iván Cepeda o el presidente Petro que dijo que, después de retirado, iba a asumir la presidencia del Pacto Histórico. ¿A quién les va a poner más atención 12 millones que votaron por Iván Cepeda: al presidente Petro como presidente del Pacto o Iván Cepeda como senador de la oposición […]? Pues a Petro. Entonces a mí me parece que esa dualidad tampoco genera organización al interior de la izquierda”, afirmó Viveros, en Blu Radio.

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Sumado a esto, coinciden los analistas, por los lados del Pacto Histórico también quieren quedarse con un discurso y no esperar un tiempo prudencial para comenzar a criticar al nuevo gobierno.

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