El debate político en torno a los resultados electorales y la configuración de las bases de apoyo de las distintas fuerzas políticas sigue generando profundas reacciones en el país. En medio de sus intervenciones públicas, un video difundido por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha encendido la discusión al abordar de manera directa una de las preguntas más recurrentes tras los comicios: ¿por qué tantas personas votaron por su contendor, Iván Cepeda?

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En la grabación, el mandatario electo abordó el fenómeno electoral reconociendo la pluralidad de los ciudadanos que respaldaron a la oposición, apartándose de la polarización extrema que suele descalificar en bloque al electorado contrario. De La Espriella señaló la necesidad de disputar los relatos ideológicos tradicionales y, al referirse a las bases ciudadanas que optaron por la opción progresista, hizo una distinción clave sobre la calidad humana de los votantes.

En sus propias palabras registradas en el video: “Vamos a quitarle el relato a la izquierda, la religión… Y eso no se hace... Pero hay gente que como Petro también… hay gente que votó por Cepeda, pues porque ahí hay dolores, porque hay tristeza, decepciones, ese dolor se cura con soluciones, parte de mi trabajo es sanar ese dolor”.

Asimismo, el dirigente enfatizó que el verdadero punto de quiebre y contraste de su administración no radicará en estigmatizar al ciudadano que votó diferente, sino en la contundencia de la gestión y los resultados estatales: “La diferencia va a ser con la inversión social” y la determinación en el ejercicio gubernamental, puntualizó, cerrando su mensaje con consignas de carácter regional y nacional como “¡Firme por Córdoba!”.

Esta postura abre un interrogante ineludible sobre la estrategia discursiva del nuevo gobierno frente a la proporción del país que respaldó a la izquierda: un intento por tender puentes de empatía con el ciudadano de a pie, mientras mantiene un pulso frontal e intransigente contra las cúpulas políticas del oficialismo saliente.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.