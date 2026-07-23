El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha puesto sobre la mesa una de las apuestas políticas más ambiciosas de su inminente administración al ratificar su firme propósito de descentralizar el poder ejecutivo y otorgar un mayor protagonismo a las regiones colombianas. Con el objetivo de romper con la histórica concentración del aparato estatal en la capital del país, el nuevo gobierno anunció que impulsará los mecanismos necesarios para instalar sedes del Ejecutivo fuera de Bogotá y promoverá una reforma constitucional orientada a declarar a Barranquilla como capital alterna.

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La iniciativa responde a un reclamo histórico de distintos sectores territoriales por disminuir la dependencia administrativa de Bogotá; sin embargo, el camino institucional no estará exento de complejidades. Por un lado, la propuesta de declarar a Barranquilla como capital alterna demandará un riguroso trámite legislativo que deberá superar un total de ocho debates en el Congreso de la República para convertirse en reforma constitucional. A ello se suman los inevitables retos logísticos y presupuestales que implicará adecuar y mantener una estructura de despacho gubernamental activa en diferentes zonas del país.

Pese a estos desafíos, desde los espacios de empalme territorial se ha confirmado la intención del mandatario electo de despachar de manera periódica desde la capital del Atlántico, así como en Cali y Medellín, una idea que ya ha recibido el respaldo y la expectativa positiva de las administraciones locales de estas ciudades.

Las repercusiones de este anuncio no tardaron en generar debate en los medios de comunicación y en la opinión pública. Durante la emisión de Blu Radio, los analistas y panelistas de la mesa de trabajo analizaron el impacto cultural y político de esta decisión. El periodista Néstor Morales celebró la medida al señalar el desgaste del centralismo bogotano: “Están felices en Barranquilla, celebrando la decisión del presidente De la Espriella que anuncia que será capital alterna de Colombia. A mí me alegra porque Colombia ha sido un país lleno de centralismo, acá todo pasa por Bogotá y Bogotá, a ojos del resto del país, es una ciudad antipática, porque viene acá a rogar ayuda del Gobierno, a hacer trámites”.

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En la misma línea, el panelista Felipe Zuleta ironizó sobre la centralización tradicional al apuntar: “A mí sí me encanta que Barranquilla sea la sede alterna, porque entre otras cosas los bogotanos nos creemos la mondá y resulta que no”. Por su parte, Luis Ernesto Gómez destacó la visión geoestratégica de la propuesta al enfatizar que “Colombia siempre debió desarrollarse hacia el mar, de cara al mundo, por lo que pueden importar y exportar, me gusta mucho como sede”. Con este panorama, el nuevo gobierno busca redefinir la relación entre el poder central y las regiones, abriendo un debate nacional sobre la necesidad de transformar la dinámica institucional del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.