Abelardo de la Espriella reveló una de las primeras iniciativas que impulsaría durante su Gobierno y puso sobre la mesa una propuesta que busca cambiar la forma en la que se distribuye el poder en Colombia. El presidente electo aseguró que promoverá que Barranquilla sea reconocida como capital alterna del país.

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Durante un discurso, De la Espriella cuestionó el centralismo y aseguró que su administración tendrá un enfoque más cercano a las regiones. “Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista”, afirmó el mandatario electo.

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El próximo presidente recordó que hace 140 años Colombia no tiene un jefe de Estado nacido en el Caribe y mencionó al expresidente Rafael Núñez como el último mandatario de esa región. Sin embargo, aseguró que no repetirá lo que considera un error de su antecesor.

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“Yo no voy a cometer el error de Núñez. Yo no voy a defender el centralismo que defendió el presidente Núñez, yo voy a defender la descentralización”, manifestó De la Espriella.

#ATENCION | El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que presentará un proyecto de acto legislativo en el Congreso para que Barranquilla sea la “capital alterna de Colombia”. Vía @laurad_duartehttps://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/0l3OO1AQIB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 22, 2026

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Así las cosas, el presidente electo aseguró que uno de sus primeros proyectos de acto legislativo será el de proponer dicho reconocimiento para Barranquilla.

“Voy a gobernar desde las regiones con ustedes y además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia”, señaló De la Espriella.

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