Mientras en el Senado se discute si la posesión de Abelardo de la Espriella puede hacerse en otra parte del país, en Casa de Nariño tuvo lugar una nueva reunión entre los equipos del presidente electo y la administración saliente de Gustavo Petro.

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En la tarde de este martes 22 de julio, imágenes de Caracol Radio evidenciaron que se reanudaron los encuentros para lo que sería la coordinación de la ceremonia de posesión del próximo 7 de agosto, lo que deja en duda que el presidente electo vaya a trasladarse a otra parte del país para tomar el cargo.

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#ATENCIÓN| Se reanudan las reuniones entre el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y el saliente de Gustavo Petro. A esta hora comienza una reunión en la Casa de Nariño para hablar sobre la ceremonia de posesión del próximo 7 de agosto. En el encuentro participan Andrés… pic.twitter.com/vxNgcqUhAJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 22, 2026

De acuerdo con el medio citado, en el encuentro participan representantes de ambas administraciones y funcionarios encargados de aspectos logísticos y protocolarios.

Por parte del Gobierno entrante está Andrés Barreto, quien asumirá como secretario jurídico de Abelardo de la Espriella. También participa Emma Elisa Illera, jefe de Protocolo del Congreso, además de integrantes de la Cancillería saliente y la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.