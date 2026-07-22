Se vivieron momentos de tensión en Popayán por una fuga masiva de presos en la cárcel Laura Valencia. El incidente provocó un tiroteo durante la tarde de este miércoles 22 de julio y provocó una revuelta por parte de reclusos que querían huir del lugar.

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Las imágenes grabadas en el lugar evidencian los momentos en los que privados de la libertad tratan de escapar a través de tejados, a plena luz del día y ante las miradas de varios ciudadanos, horrorizados por la situación. En un inicio, policías ordenaron a los fugados que retornaran al centro penitenciario.

Ante la negativa, los uniformados accionaron sus armas y dispararon en reiteradas ocasiones para tratar de controlar el incidente. En los videos quedan los sonidos de disparos y el momento en el que algunos reclusos son retenidos.

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Intento de fuga en la carceleta Laura Valencia de Popayán genera despliegue de las autoridades pic.twitter.com/zG2Wgi3m7t — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) July 22, 2026

Las autoridades confirmaron que lograron recapturar a tres de los presos que se volaron de la prisión de la capital del Cauca. A su vez, fue necesaria la presencia de la UNDMO, policías y hasta el Ejército para dispersar las revueltas dentro de la cárcel. Finalmente, la situación fue controlada.

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