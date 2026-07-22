El Senado aprobó este miércoles 22 de julio que la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella del próximo 7 de agosto se lleve a cabo en el departamento del Cauca, una decisión que todavía debe pasar por la Cámara de Representantes.

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La iniciativa recibió 55 votos a favor y 32 en contra en la plenaria del Senado, con lo que dio el primer paso para cambiar el lugar del acto en el que el presidente electo asumirá oficialmente el cargo.

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Aunque el traslado de la ceremonia al Cauca ya cuenta con el respaldo del Senado, todavía no está definido que la posesión se pueda desarrollar en una guarnición militar, uno de los puntos que también está sobre la mesa.

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Ahora será la Cámara de Representantes la encargada de discutir y tomar una decisión sobre la misma propuesta el próximo martes. Su aprobación será clave para definir finalmente el escenario donde Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia.

Cabe resaltar que ya el equipo del presidente electo adelanta reuniones con la administración saliente de Gustavo Petro para coordinar los preparativos de la ceremonia del 7 de agosto. Incluso, en la tarde de este miércoles 22 de julio, los dos equipos tuvieron un encuentro en la Casa de Nariño que sería para llegar a esos acuerdos.

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