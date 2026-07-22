La posibilidad de que Colombia vuelva a adelantar una hora los relojes, como ocurrió a comienzos de la década de los noventa, volvió a ponerse sobre la mesa. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, contó que le propuso al presidente electo Abelardo De La Espriella recuperar la conocida ‘hora Gaviria’ como una de las medidas para enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño y reducir el riesgo de un racionamiento de energía.

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(Vea también: Proponen volver a la ‘hora Gaviria’ por culpa del Fenómeno de El Niño para evitar apagón)

Según explicó el mandatario departamental en Semana, la iniciativa fue bien recibida durante una reunión con el equipo del Gobierno entrante.

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Abelardo De La Espriella reaccionó a propuesta de ‘hora Gaviria’

En una entrevista con la revista, Rendón contó que expuso varias alternativas para prepararse frente a la sequía que, según las proyecciones del Ideam, podría intensificarse durante los próximos meses.

Entre ellas estuvo la posibilidad de adelantar una hora el reloj para aprovechar mejor la luz solar y disminuir el consumo de electricidad en las horas de mayor demanda.

“Yo al presidente lo veo muy dispuesto a tomar las decisiones a que haya lugar para evitarles malos tiempos a los colombianos. Él tomaba nota de todas estas inquietudes”, aseguró el gobernador.

También indicó que en ese encuentro participó la ministra de Minas y Energía designada, María Noemí Arboleda, y que la propuesta fue compartida con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

¿Qué es la ‘hora Gaviria’?

La llamada ‘hora Gaviria’ fue una medida aplicada durante el gobierno de César Gaviria, entre 1992 y 1993, en medio de una crisis energética provocada por una fuerte sequía.

Consistía en adelantar una hora el reloj oficial del país para aprovechar durante más tiempo la luz natural y disminuir el consumo de energía en las horas pico de la noche.

Rendón aseguró que esa decisión podría representar un ahorro de entre el 2 % y el 3 % de la demanda eléctrica en los momentos de mayor consumo.

El Ideam advirtió sobre un posible fenómeno de El Niño muy fuerte

La propuesta surge después de que el Ideam advirtiera que existe un 63 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Ante ese panorama, el gobernador insistió en que el país debe prepararse desde ahora con medidas que reduzcan la demanda de energía y fortalezcan la capacidad del sistema eléctrico para evitar un eventual apagón.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.