Iván Cepeda anunció que no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella el próximo 7 de agosto. El congresista explicó que tomó esa decisión porque no reconoce la legitimidad del mandatario electo, postura que, según dijo, ha mantenido desde que cuestionó los resultados del proceso electoral.

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En una declaración pública, Cepeda informó que ese mismo día estará en Barranquilla atendiendo una invitación de diversas organizaciones sociales y ciudadanas. Desde esa ciudad, aseguró, encabezará un acto público paralelo al inicio del nuevo Gobierno.

“Por invitación que he recibido por parte de numerosas organizaciones sociales y ciudadanas, el próximo 7 de agosto estaré en la ciudad de Barranquilla y haré un acto público que tendrá por objeto expresarme con relación a los planteamientos que haga el señor De la Espriella comenzando este periodo de Gobierno”, dijo.

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El senador explicó que la actividad tendrá como propósito pronunciarse sobre los anuncios que haga De la Espriella durante su discurso de posesión. De acuerdo con sus palabras, buscará responder a los planteamientos del nuevo presidente al comienzo de su periodo de gobierno.

Cepeda sostuvo que la jornada se desarrollará de manera pacífica y recordó que las movilizaciones que ha promovido anteriormente han transcurrido sin hechos de violencia. No obstante, dejó claro que el evento tendrá un fuerte contenido político frente al cambio de administración.

Finalmente, el congresista afirmó que la concentración en Barranquilla será una “clara demostración de desobediencia civil”, reiterando así su rechazo al nuevo Gobierno. Con este anuncio, Iván Cepeda confirmó que no participará en los actos oficiales de transmisión del mando y optará por realizar una manifestación paralela el mismo 7 de agosto.

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