La instalación del Congreso de la República dejó al descubierto un inesperado y polémico reacomodo de fuerzas políticas que sacudió los cimientos tradicionales de la oposición y del oficialismo.

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A través de la información revelada por el periodista Ricardo Ospina en Blu Radio, se conoció la existencia de un pantallazo de WhatsApp proveniente del chat interno de la bancada de congresistas del Centro Democrático, en el cual su director, Gabriel Vallejo, impartió una directriz estricta a los parlamentarios de la colectividad en pleno desarrollo de la jornada electoral para la mesa directiva del Senado.

De acuerdo con el reporte periodístico, el mensaje enviado por Vallejo a los legisladores señalaba textualmente: “Urgente todos. Por favor no meterse con Petro. No gritar nada, no decir nada. La victoria está en nuestras manos”. Esta instrucción interna se produjo en el marco de la votación del pasado 20 de julio que consagró al senador del Centro Democrático Honorio Henríquez como nuevo presidente del Senado, un resultado que se concretó gracias a una convergencia de votos entre sectores del uribismo y del petrismo, logrando imponerse de forma imprevista frente a Alfredo Deluque, candidato oficial impulsado por el presidente electo Abelardo De La Espriella.

La filtración de este mensaje confirma las versiones sobre los acuerdos de bancada y las coordinaciones tácticas que se tejieron de última hora en el Capitolio para disputar el control de la corporación legislativa.

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Mientras la dirigencia del partido optaba por blindar la estrategia exigiendo prudencia y silencio frente al mandatario saliente para asegurar los respaldos necesarios en la votación, la jugada política dejó en evidencia las profundas tensiones existentes entre el uribismo institucional y la administración entrante de De La Espriella, redefiniendo el mapa de gobernabilidad y las dinámicas de poder en el inicio del nuevo período legislativo.

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