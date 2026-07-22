Las críticas por el supuesto “petrouribismo”, surgidas tras el apoyo del Pacto Histórico a la elección del senador Honorio Henríquez como presidente del Senado, siguen generando reacciones. Esta vez fue el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien salió a rechazar las versiones que señalan un supuesto acercamiento entre su partido y el petrismo.

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(Vea también: “No meterse con Petro”: revelan chat a a miembros del uribismo en plena instalación del Congreso)

A través de un video publicado en sus redes sociales, Vallejo explicó cuál fue la decisión adoptada por la bancada del Centro Democrático durante la instalación del Congreso del pasado 20 de julio, especialmente frente al discurso del presidente Gustavo Petro.

Según el dirigente político, los 47 congresistas de la colectividad acordaron previamente que el encargado de responder al mandatario sería el senador Andrés Forero, quien tendría la tarea de presentar una intervención “con respeto, franca y contundente” sobre las diferencias que el partido mantiene con el Gobierno.

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A los colombianos y a nuestro partido @CeDemocratico pic.twitter.com/lQOE3wrc8t — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) July 22, 2026

“La oposición no se hace con shows”: Centro Democrático

En su mensaje, Vallejo rechazó las versiones según las cuales el Centro Democrático habría recibido instrucciones para no confrontar al presidente o habría pactado con el Pacto Histórico.

“La bancada de los 47 congresistas del Partido Centro Democrático acordó que quien iba a intervenir el pasado 20 de julio sería el senador Andrés Forero. Asimismo, se estableció que la intervención sería una intervención con respeto, franca y con contundencia con relación a las discrepancias que nosotros tenemos frente al gobierno del presidente Gustavo Petro”, afirmó.

El director de la colectividad agregó que la oposición del partido “siempre ha sido institucional, con argumentos, jamás ha sido mediante shows que destruyen la democracia”, insistiendo en que esa ha sido la línea política del uribismo frente al actual Gobierno.

La polémica por el “petrouribismo”

El debate surgió después de la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, una votación en la que el candidato del Centro Democrático recibió el respaldo del Pacto Histórico, lo que permitió derrotar a Alfredo Deluque, aspirante apoyado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Ese resultado llevó a distintos sectores políticos y usuarios en redes sociales a hablar de un supuesto “petrouribismo”, al considerar que el petrismo y el uribismo coincidieron en una votación clave para la conformación de la Mesa Directiva del Senado.

Sin embargo, tanto dirigentes del Centro Democrático como del propio uribismo han insistido en que se trató de una coincidencia circunstancial en esa elección y no de una alianza política entre ambas fuerzas, postura que Gabriel Vallejo volvió a defender con su más reciente pronunciamiento.

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