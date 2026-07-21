La sorpresiva elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado sigue provocando reacciones en el escenario político. Esta vez fue Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien respondió a las críticas de quienes calificaron el resultado como una muestra de un supuesto “petrouribismo”, luego de que el Pacto Histórico respaldara la candidatura de su partido.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, la congresista rechazó esa interpretación y defendió la decisión del Centro Democrático, asegurando que la votación respondió a principios políticos y no a un acuerdo con el Gobierno saliente.

No vengan ahora con el cuento del PetroUribismo cuando aquí lo que impedimos fue que llegara un presidente que había apoyado los acuerdos de la Habana. El senador @honohenriquez por otro lado, siempre estuvo defendiendo a este país y liderando la batalla desde la oposición. pic.twitter.com/XSXBIShoDU — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 21, 2026

Paloma Valencia defendió la elección de Honorio Henríquez

En su pronunciamiento, la senadora destacó la trayectoria de Honorio Henríquez como uno de los principales opositores al gobierno de Gustavo Petro y aseguró que su elección representa la defensa de las banderas del Centro Democrático.

Según Valencia, el respaldo circunstancial que recibió Henríquez por parte del Pacto Histórico no significa que exista una alianza política entre ambas colectividades, sino que obedeció a una coincidencia en la votación para impedir que otro candidato llegara a la Presidencia del Senado.

Las declaraciones se producen después de que la elección de Henríquez desatara un intenso debate político. El senador del Centro Democrático obtuvo 56 votos, frente a los 45 alcanzados por Alfredo Deluque, en una votación en la que el apoyo del petrismo terminó siendo decisivo.

La elección que abrió el debate político

El resultado fue interpretado por distintos sectores como el primer gran pulso político del nuevo Congreso y el primer revés para el bloque del presidente electo Abelardo de la Espriella, que esperaba quedarse con la Presidencia del Senado.

Precisamente, el respaldo del Pacto Histórico al candidato del Centro Democrático dio pie a cuestionamientos sobre una eventual alianza coyuntural entre ambas fuerzas políticas, una interpretación que Paloma Valencia rechazó de manera enfática en su video.

La elección de las mesas directivas marcó el inicio del periodo legislativo 2026-2027 y dejó claro que el nuevo Congreso estará atravesado por acuerdos puntuales entre distintas bancadas, incluso entre sectores que históricamente han mantenido profundas diferencias ideológicas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.