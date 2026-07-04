El Centro Democrático confirmó el fallecimiento de Isabella Ángel, una joven caleña que hacía parte de esa colectividad y cuya muerte provocó múltiples mensajes de condolencia entre dirigentes políticos.
A través de un comunicado, el partido expresó su pesar por la noticia y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Isabella Ángel. Elevamos una oración por su eterno descanso y abrazamos con solidaridad y cariño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, señaló.
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Elevamos una oración por su eterno descanso y abrazamos con solidaridad y cariño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.
La recordaremos siempre por su inmenso amor por Colombia, su compromiso,… pic.twitter.com/zXkvj9rKpU
— Centro Democrático (@CeDemocratico) July 4, 2026
En el mismo pronunciamiento, la colectividad aseguró que la recordará “por su inmenso amor por Colombia, su compromiso, su fortaleza y la calidez de su sonrisa, que dejó una huella imborrable en nuestro partido”.
Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien escribió en su cuenta de X: “Murió Isabela Ángel, joven caleña que hacía parte del Centro Democrático. Duele mucho su partida, acompañamos a su familia de todo corazón”.
Murió Isabela Ángel, joven caleña que hacía parte del Centro Democrático. Duele mucho su partida, acompañamos a su familia de todo corazón
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 4, 2026
La senadora Paloma Valencia también lamentó el fallecimiento de la joven y destacó su trabajo dentro del partido. “Qué tristeza tan grande el fallecimiento de Isabella Ángel. Gran trabajadora por Colombia y por nuestras causas políticas. Siempre te recordaremos llenos de afecto. Dios te tenga a su lado”, publicó.
Hasta el momento no se han conocido detalles sobre las causas de la muerte de Isabella Ángel. Los mensajes de condolencia continúan llegando desde distintos sectores políticos y personas cercanas a la joven.
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