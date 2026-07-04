El Centro Democrático confirmó el fallecimiento de Isabella Ángel, una joven caleña que hacía parte de esa colectividad y cuya muerte provocó múltiples mensajes de condolencia entre dirigentes políticos.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un comunicado, el partido expresó su pesar por la noticia y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Isabella Ángel. Elevamos una oración por su eterno descanso y abrazamos con solidaridad y cariño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, señaló.

En el mismo pronunciamiento, la colectividad aseguró que la recordará “por su inmenso amor por Colombia, su compromiso, su fortaleza y la calidez de su sonrisa, que dejó una huella imborrable en nuestro partido”.

Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien escribió en su cuenta de X: “Murió Isabela Ángel, joven caleña que hacía parte del Centro Democrático. Duele mucho su partida, acompañamos a su familia de todo corazón”.

Murió Isabela Ángel, joven caleña que hacía parte del Centro Democrático. Duele mucho su partida, acompañamos a su familia de todo corazón — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 4, 2026

La senadora Paloma Valencia también lamentó el fallecimiento de la joven y destacó su trabajo dentro del partido. “Qué tristeza tan grande el fallecimiento de Isabella Ángel. Gran trabajadora por Colombia y por nuestras causas políticas. Siempre te recordaremos llenos de afecto. Dios te tenga a su lado”, publicó.

Hasta el momento no se han conocido detalles sobre las causas de la muerte de Isabella Ángel. Los mensajes de condolencia continúan llegando desde distintos sectores políticos y personas cercanas a la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paloma Valencia (@palomavalencial)

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.