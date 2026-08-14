Una voz de los equipos de emergencia cambió el panorama en medio de las labores de búsqueda en Pereira.

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Los rescatistas lograron establecer contacto visual con una mujer que permanece atrapada bajo una estructura colapsada tras el terremoto que golpeó al occidente colombiano, exactamente en el hotel Dibeni, según el diario El Tiempo.

El hallazgo permitió confirmar que la víctima permanece con signos vitales y llevó a los equipos a concentrarse en una extracción cuidadosa, debido a la cantidad de material que todavía se encuentra sobre ella.

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Así avanzan las labores para sacarla

De acuerdo con la información entregada desde la zona de emergencia, los equipos de rescate consiguieron abrir un túnel de acceso que les permitió llegar visualmente hasta la mujer.

Mientras se prepara la extracción, el personal de atención prehospitalaria comenzó a suministrarle oxígeno y líquidos, como parte de las maniobras para mantenerla estable.

Los socorristas también trabajan con herramientas de corte ligero y puntales de madera para reforzar el área y reducir el riesgo de que otros elementos de la estructura se desplacen sobre el punto donde se encuentra la víctima.

La prioridad ahora es ampliar el acceso sin comprometer la estabilidad del lugar.

Una operación que exige máxima precisión

En este tipo de escenarios, los equipos deben avanzar de manera progresiva debido a la posibilidad de nuevos movimientos de los elementos que quedaron tras el colapso.

Por eso, las brigadas de bomberos, equipos USAR y personal de atención prehospitalaria mantienen las maniobras alrededor del punto donde fue localizada la mujer.

El contacto visual permitió confirmar que está con vida, pero la operación todavía no termina: el objetivo es completar la extracción de manera segura y trasladarla para recibir atención médica.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.