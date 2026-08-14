Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Tras el fuerte terremoto que azotó el occidente del país, las ciudades de Pereira y Dosquebradas implementaron acciones inmediatas para acompañar a las familias afectadas en el proceso de despedida de sus seres queridos. De acuerdo con información publicada por El Diario, las administraciones locales organizaron la orientación y entrega de auxilios funerarios, en colaboración con empresas del sector privado que dispusieron opciones gratuitas para quienes sufrieron la pérdida de familiares en el sismo.

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En Pereira, la Secretaría de Gobierno instaló una carpa cerca de Medicina Legal, punto estratégico donde se canaliza la entrega de información acerca de los auxilios funerarios disponibles. Esta medida busca facilitar el acceso y agilizar los procesos para las familias que, además de afrontar el duelo, requieren de claridad y apoyo sobre los pasos a seguir tras la identificación y entrega de los cuerpos.

Dosquebradas, por su parte, está gestionando las solicitudes de asistencia mediante la Secretaría de Desarrollo Social. Según la Alcaldía, ya se han recibido alrededor de ocho solicitudes, cifra que evidencia la urgencia de este tipo de ayudas en la comunidad afectada. El enfoque está en respaldar a familias que han perdido a un ser querido directamente a causa del evento sísmico.

En respuesta a la emergencia, tres empresas funerarias –Coorserpack S.A.S., Funeraria San Vicente y Red Remanso– ofrecieron asumir gratuitamente los servicios exequiales para familias que no tengan seguro funerario, plan exequial, auxilio funerario u otros mecanismos de cobertura. Este ofrecimiento, presentado como una donación, incluye la atención hasta el destino final según las condiciones particulares de cada caso, respetando la voluntad de los familiares y las directrices de las autoridades.

La directora de Funerarias San Vicente, Isabel Cristina Arango, explicó que la alianza entre Capillas de la Fe, Coorserpack y su funeraria permitirá que familias sin afiliaciones o planes previos puedan acceder a los servicios sin costo alguno y con atención inmediata. Además, aquellas familias que sí cuentan con cobertura recibirán asesoría para activar sus beneficios y organizar las exequias.

La prestación de este servicio gratuito sigue dos rutas: asesoría y acompañamiento para quienes tienen cobertura, y la asunción completa del servicio para quienes carecen de ella. Las líneas de atención se encuentran habilitadas tanto en Pereira como en otras ciudades afectadas, permitiendo que los familiares consulten, inicien el trámite y accedan a la ayuda de forma ágil.

Cabe resaltar que las empresas no realizarán recobros a las alcaldías o entidades estatales por los auxilios legales que puedan corresponder. Así, la coordinación entre autoridades municipales y sector privado busca evitar que la carga financiera se sume al dolor de la pérdida, garantizando un proceso digno y sin obstáculos adicionales para las familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se pueden solicitar los servicios funerarios gratuitos para víctimas del terremoto en Pereira y Dosquebradas?

Para acceder a los servicios funerarios gratuitos, los familiares deben comunicarse a través de las líneas telefónicas habilitadas por las empresas colaboradoras en las diferentes zonas afectadas. Inicialmente, deben comprobar si existe algún plan exequial, seguro o cobertura; si no hay respaldo, el grupo de funerarias asumirá los gastos. La orientación y trámite pueden gestionarse en los puntos informativos o mediante los canales directos facilitados.

¿Quiénes pueden acceder a la ayuda funeraria gratuita ofrecida por las funerarias tras el terremoto?

La ayuda está destinada exclusivamente a las familias que perdieron a un ser querido a raíz del terremoto y que no poseen afiliación a un plan de previsión exequial, seguro funerario, auxilio funerario u otro mecanismo similar. Las personas con cobertura recibirán acompañamiento para gestionar sus beneficios, mientras que quienes carecen de respaldo verán asumidos, sin costo, los gastos de las honras fúnebres.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.