Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El más reciente balance oficial sobre la emergencia en Cali, entregado a las 11:30 a. m. del 14 de agosto, describe la magnitud de la tragedia vivida en la ciudad. De acuerdo con el informe citado por Noticiero 90 Minutos, se confirmó el fallecimiento de 110 personas, mientras que otras 115 permanecen desaparecidas y 1.410 han resultado heridas. Además, se reporta que 88 individuos han sido rescatados por los organismos de socorro y que hasta el momento 92 cuerpos han sido entregados a sus familias. Este panorama refleja la gravedad de la situación y la urgencia de las labores de búsqueda y rescate.

Sigue a PULZO en Discover

El informe oficial detalla que los estragos materiales han sido igualmente significativos. Hasta el momento, 46 edificaciones presentan colapso total, 35 muestran colapso parcial, 1.408 han sufrido daños estructurales y 457 inmuebles tienen orden de evacuación. Este diagnóstico es el resultado de evaluaciones realizadas por equipos de emergencia, que continúan desplegados en la ciudad. Según el balance, existen actualmente nueve puntos activos de búsqueda especializada, donde los rescatistas concentran sus esfuerzos para localizar a las personas aún desaparecidas.

La remoción de escombros es otra labor prioritaria. De acuerdo con cifras citadas en el reporte, los equipos han retirado 12.817 toneladas de escombros. Además, se han realizado 998 evaluaciones de daños y necesidades, con un despliegue de 1.800 integrantes de personal de emergencia. La dimensión de la respuesta evidencia el compromiso de las autoridades y organismos de socorro que trabajan de forma ininterrumpida frente a la emergencia.

El impacto de la tragedia también se ha sentido en el ámbito animal. La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) registró la muerte de 16 animales de compañía; igualmente, hay 298 mascotas reportadas como desaparecidas y 92 que han sido rescatadas, lo que muestra la amplitud del daño causado.

En infraestructura de servicios públicos, Empresas Municipales de Cali (Emcali) reportó una cobertura del 99 % en el suministro de energía, pero todavía 2.000 usuarios permanecen sin servicio. Para enfrentar estos daños hay 13 cuadrillas operativas en la ciudad. En cuanto al acueducto y alcantarillado, el informe refiere diez daños que siguen en proceso de reparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual de la búsqueda de desaparecidos por el terremoto en Cali?

Según el balance oficial, en este momento existen nueve puntos activos de búsqueda en Cali. Los organismos de socorro continúan las labores para localizar a las 115 personas que siguen desaparecidas, con equipos especializados desplegados en las zonas más afectadas por el sismo.

¿Cuántas edificaciones y servicios resultaron afectados por el terremoto en Cali?

De acuerdo con el informe presentado, 46 edificaciones colapsaron totalmente, 35 presentan colapso parcial y 1.408 registran daños estructurales. Además, 457 edificaciones tienen orden de evacuación. En servicios públicos, 2.000 usuarios están sin energía y avanzan las reparaciones en acueducto y alcantarillado.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.