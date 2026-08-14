Por: Noticiero 90 minutos

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El sistema de transporte masivo de Cali, conocido como MIO (Masivo Integrado de Occidente), reanudó este viernes su servicio en el horario habitual para día hábil, funcionando desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., siempre y cuando no se presenten situaciones extraordinarias o se dicten nuevas disposiciones por parte del Puesto de Mando Unificado. Esto se determinó como respuesta a la emergencia reciente que ha afectado la operación normal del sistema, según información oficial divulgada por MetroCali.

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En medio de esta contingencia, se han implementado desvíos, extensiones y suspensiones en varias rutas del MIO, como parte de las estrategias para garantizar la movilidad de los usuarios mientras se superan las afectaciones. Además de estos cambios, el servicio del MIO Cable, un componente fundamental del sistema, permanece suspendido hasta nueva orden. Varias estaciones estratégicas no están operando, por lo que se recomienda a quienes usan regularmente el MIO revisar las novedades antes de iniciar sus desplazamientos.

En cuanto a los detalles específicos, MetroCali informó el cierre temporal de las siguientes estaciones: Refugio, Pampalinda, Guadalupe, Lido, Tequendama, Estadio, Manzana del Saber, Santa Librada y Terminal Calipso. Respecto a las rutas, se suspendieron la A73 y la A03, mientras que la A04 fue extendida hasta la estación San Bosco.

La magnitud de los cambios incluye también varios desvíos de recorrido en rutas principales como T31, E51 y E21. Por ejemplo, los trayectos Sur-Norte y Norte-Sur se ajustaron para evitar zonas comprometidas por la emergencia. Lo mismo ocurre con rutas como P27D y P62A, que ahora deben seguir caminos alternativos en ciertos puntos debido a la suspensión de servicios o cierres de vías. Así mismo, las rutas P47A, P47B, T57, T47, P51C, A36 y A32 han visto modificados sus recorridos, principalmente para evitar el paso por sectores críticos como el entorno de la Chimisexta o, en algunos casos, para garantizar la conectividad con sectores como la Unidad Deportiva o Capri.

La entidad encargada del sistema recomienda el uso de canales oficiales, como InfoMIO, para obtener información actualizada sobre horarios y recorridos en tiempo real. Este tipo de comunicación busca asegurar que los usuarios no se vean sorprendidos por los cambios y puedan planificar mejor sus traslados mientras se restituye la normalidad del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las estaciones del MIO que permanecen cerradas tras la emergencia?

De acuerdo con MetroCali, las estaciones que permanecen cerradas por la emergencia son Refugio, Pampalinda, Guadalupe, Lido, Tequendama, Estadio, Manzana del Saber, Santa Librada y Terminal Calipso. Se recomienda a los usuarios consultar los comunicados oficiales antes de planificar sus rutas.

¿Qué rutas del MIO presentan desvíos y en qué sectores se modificaron los recorridos?

Las rutas T31, E51, E21, P27D, P62A, P47A, P47B, T57, T47, P51C, A36 y A32 presentan desvíos. Los recorridos se modificaron principalmente en zonas afectadas por la emergencia, como la Chimisexta, Unidad Deportiva, Capri y tramos claves donde hay vías cerradas o servicios suspendidos. Se recomienda revisar los detalles de cada trayecto en fuentes oficiales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.