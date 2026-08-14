En medio de la tragedia que dejó el terremoto en Pereira, la historia de William se convirtió en uno de los testimonios de supervivencia registrados tras el colapso de edificaciones en la ciudad.

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Según relató William a El Tiempo, el hombre se encontraba en el quinto piso del edificio donde vivía junto a su esposa y su perrita, Lulu, cuando comenzó el fuerte movimiento telúrico.

La situación cambió rápidamente. Las escaleras de la edificación colapsaron y William quedó sin una ruta convencional para salir del inmueble. Fue entonces cuando tomó una decisión desesperada: saltar al vacío. Se aferró a un cable durante la caída

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En declaraciones recogidas por El Tiempo, William contó cómo logró salir de la estructura.

“Al ver que todo se iba intensificando, abrí la puerta y la escalera colapsó. Yo salté al vacío, básicamente. En la caída, un cable de internet estaba pegado a una pared y yo me aferré a ese cable”.

El hombre terminó cayendo hacia la calle y quedó de espaldas. El cable de telecomunicaciones habría ayudado a amortiguar parte de la caída, según su relato.

Después del impacto, William logró levantarse y comenzó a buscar a su esposa, quien durante la emergencia había tomado a la mascota de la familia en brazos.

La situación se volvió todavía más angustiante porque parte de la estructura había quedado destruida y la mujer permanecía atrapada entre los escombros.

Su esposa fue trasladada a una UCI

Con ayuda de su hijo, que llegó al lugar después del terremoto, William participó en la búsqueda de su esposa entre el material que había quedado sobre la estructura.

Finalmente lograron encontrarla y fue trasladada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

La mujer permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención médica por fracturas en ambas piernas y un trauma craneoencefálico, de acuerdo con la información entregada.

La familia, además de enfrentar las consecuencias físicas de la tragedia, perdió su vivienda y sus pertenencias como consecuencia del colapso.

La historia de William se suma así a los testimonios de personas que lograron sobrevivir a la destrucción provocada por el terremoto en Pereira, mientras los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda, rescate y atención de los afectados.

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