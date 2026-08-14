En medio de la devastación y el dolor que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, el rescate de Diana Marcela Troncoso se ha convertido en uno de los testimonios más conmovedores y llenos de esperanza para los habitantes de Cali y para cientos de familias que aún buscan a sus seres queridos. La joven logró sobrevivir durante cerca de 30 horas en absoluta oscuridad atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado, antes de ser encontrada con vida por los organismos de socorro en una operación que mantuvo en vilo a sus allegados.

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Su padre, Álvaro, relató los angustiosos momentos vividos desde el instante en que se percataron de la magnitud del desastre, ocurrido apenas minutos después de haber salido de su vivienda para llevar a sus suegros a una cita médica. Al regresar al sector, comprobaron que el edificio de cinco plantas había quedado reducido prácticamente a un solo nivel. La prioridad inmediata fue ubicar a Diana, cuya supervivencia posterior estuvo marcada por la resiliencia y la fe. Según contó su padre, la joven le reveló que lo que la sostuvo durante esas largas horas en la oscuridad fue la certeza de que su familia se encontraba a salvo fuera del lugar. Ante esto, el padre destacó las palabras de su hija al seńalar que saberlos a salvo fue lo que evitó un desenlace fatal en medio de la emergencia.

Asimismo, la fe jugó un papel fundamental durante el cautiverio bajo los escombros. De acuerdo con los relatos de los rescatistas, específicamente de un socorrista identificado como Bryan, se pudo escuchar a Diana rezando el Santo Rosario mientras aguardaba la llegada de ayuda. A pesar del dolor físico y de tener las manos heridas debido a los constantes golpes que dio contra una pared y una puerta para intentar alertar a los equipos de emergencia, la joven conservó la lucidez hasta el momento de ser rescatada, instante en el cual los socorristas tuvieron que pedirle que ahorrara sus fuerzas y controlara la respiración para evitar un desgaste mayor.

En la actualidad, Diana permanece bajo estricto cuidado médico en la Fundación Valle del Lili, completamente vendada y recuperándose de las intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometida debido a la compresión prolongada que sufrieron sus brazos, muslos y órganos internos. Lejos de derrumbarse, la actitud de la joven ha sorprendido a sus seres queridos, convirtiéndose en un pilar de fortaleza para ellos. No obstante, el camino hacia la recuperación total será largo y complejo. La afectada deberá afrontar varias semanas de reposo seguidas de un exigente proceso de terapias enfocado en recuperar la movilidad de una de sus piernas, la cual resultó especialmente afectada en el nervio, impidiéndole por ahora mover los dedos de forma adecuada.

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Ante este panorama, la familia enfrenta ahora el reto de encontrar un lugar estable y adecuado donde Diana pueda llevar a cabo su convalecencia tras recibir el alta hospitalaria, evaluando opciones de alojamiento mientras agradecen profundamente la incansable labor de los vecinos, la Policía, los bomberos y brigadas de voluntarios que lo dieron todo en las labores de rescate. La historia de Diana Troncoso se consolida así como un símbolo de resistencia y solidaridad en medio de una de las emergencias más difíciles que ha afrontado el país.

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