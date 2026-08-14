En medio de la emergencia que vive Colombia tras el terremoto ocurrido el pasado lunes, miles de personas se han movilizado para ayudar a las familias afectadas. Desde diferentes ciudades se han organizado campañas de solidaridad, recolección de alimentos, ropa y elementos de primera necesidad para quienes más lo necesitan.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Terremoto en Colombia: así llegará inmensa ayuda de 100 toneladas para los damnificados)

Sin embargo, en algunos centros de acopio los voluntarios se han encontrado con una situación que ha causado indignación y preocupación: personas que están entregando objetos en muy mal estado o que, sencillamente, no son útiles para quienes atraviesan esta emergencia.

En redes sociales circuló un video en el que se pueden observar algunos de los elementos que han llegado a ciertos puntos de recolección. Entre las donaciones aparecen bolsos, zapatos sin cordones, chanclas rotas, toallas deterioradas, ropa interior y prendas de vestir que incluso están sucias.

Lee También

Uno de los hombres que se encontraba en el centro de acopio no ocultó su sorpresa al revisar los objetos que algunas personas habían llevado.

“Ahora sí entiendo los videos que vi cuando el terremoto de Venezuela. Vean… ¿para qué regalan un bolso? Toallas rotas. O sea, están limpiando del clóset de la casa. Zapatos sin cordones… no regalen esto porque lo que traen es basura, toca botarlo”, manifestó el hombre mientras mostraba algunos de los elementos recibidos.

Acá, el video en cuestión:

🇨🇴 Terremoto en Colombia: situación con las donaciones. Colombianos piden conciencia a la hora de realizar donaciones: pic.twitter.com/2nnhklPsUE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 14, 2026

La situación también fue cuestionada por una mujer que encontró entre las donaciones un brasier rosado. Para ella, este tipo de prendas no deberían ser entregadas cuando se encuentran deterioradas.

“No hay necesidad de hacer este tipo de donaciones con ropa interior en mal estado. La ropa interior es de uso personal”, señaló.

Otra de las voluntarias hizo un llamado a quienes quieran contribuir con las familias afectadas para que revisen primero qué están entregando y entiendan que donar no significa simplemente sacar de la casa aquello que ya no se utiliza.

“Oiga, donatón, donatón, donatón, pero así también decimos conciencia. Muchachos, esto no es para desembalarse. Pues, esto no se necesita allá [muestra un tacón]. ¿Qué es esto? Por favor, cuando vayan a regalar algo, que esté en buen estado. Uno no regala las cositas así, es para que alguien las use [mostró un jean completamente sucio]. Por favor, conciencia”, expresó.

El llamado cobra especial importancia porque, en una emergencia de estas características, los centros de acopio deben clasificar y organizar grandes cantidades de productos para posteriormente hacerlos llegar a las comunidades que los necesitan.

Cuando llegan objetos rotos, sucios o inservibles, los voluntarios tienen que invertir tiempo y recursos en separarlos y desecharlos, en lugar de concentrarse en la ayuda que sí puede ser aprovechada.

Por eso, la solidaridad también requiere responsabilidad. Una persona que quiera ayudar puede preguntarse antes de entregar una donación si ese elemento se encuentra en condiciones adecuadas para que otra persona lo utilice. Si la respuesta es no, probablemente ese objeto no debería llegar a un centro de acopio.

Esto no significa que las personas deban dejar de donar. Todo lo contrario: la ayuda de los colombianos resulta fundamental para las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. Pero la recomendación es que las donaciones respondan a necesidades reales y que los elementos estén limpios, completos y en condiciones dignas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.