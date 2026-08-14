Por: Noticiero 90 minutos

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El futbolista colombiano James Rodríguez se sumó a los múltiples gestos de solidaridad tras el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. El capitán de la Selección Colombia decidió actuar rápidamente ante la emergencia, no solo con palabras, sino con acciones concretas dirigidas a quienes más han sufrido las consecuencias de este evento natural. De acuerdo con lo informado en el portal 90minutos.co, el deportista hizo un llamado público a la solidaridad, enfatizando la importancia de mantener el apoyo tanto en los días inmediatos a la catástrofe como durante el proceso de reconstrucción posterior.

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Rodríguez utilizó sus redes sociales para compartir distintos canales de donación. A través de un enlace, un número de contacto y un código QR, invitó a los colombianos a sumarse a la ayuda mediante su Fundación Colombia Somos Todos. El objetivo de la campaña, según explicó el jugador, es reunir recursos que permitan atender integralmente a las comunidades damnificadas y continuar con la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

En un mensaje que se difundió ampliamente, James Rodríguez expresó: “Han pasado algunos días desde la catástrofe que afrontamos en nuestro país. Quiero, antes que nada, enviar un mensaje de solidaridad y valor a todos aquellos que hoy, en medio del dolor, siguen batallando sin pausa en esta lucha por la vida”. Estas palabras no solo buscaban acompañar a quienes viven la emergencia, sino también motivar a la ciudadanía a aportar, cada uno desde sus posibilidades.

El futbolista destacó el trabajo de los organismos de socorro, voluntarios y ciudadanos que respondieron de manera inmediata desde el momento del desastre. Sin embargo, subrayó que los retos más importantes vendrán en la etapa de reconstrucción, algo que, en sus palabras, requiere esfuerzos que trascienden la atención inmediata. Por tal razón, anunció que su fundación será de las primeras en canalizar apoyos a través de especialistas en restablecimiento de condiciones de vida y reconstrucción, en alianza con la Corporación Presentes, una organización que, según la información suministrada, busca orientar la ayuda para maximizar su alcance y efectividad.

Finalmente, el capitán del equipo nacional invitó a sus compañeros y excompañeros de fútbol a sumarse a esta campaña solidaria, convencido de que el trabajo colectivo acelerará la recuperación de las regiones más impactadas por el terremoto.

¿Cómo canaliza James Rodríguez las ayudas para los damnificados del terremoto en Colombia?

James Rodríguez anunció que las donaciones recaudadas a través de su Fundación Colombia Somos Todos serán dirigidas, en colaboración con la Corporación Presentes, a especialistas en restablecimiento de condiciones de vida y reconstrucción. El futbolista compartió enlaces, números de contacto y códigos QR para facilitar las donaciones y busca garantizar, según lo señalado en 90minutos.co, que la ayuda llegue de manera eficiente a quienes más la necesitan.

¿Qué papel juegan los organismos de socorro y voluntarios tras el sismo, según James Rodríguez?

En su declaración, James Rodríguez reconoció el esfuerzo de organismos de socorro, voluntarios y ciudadanos que han participado en las labores de emergencia desde el primer momento. Según el capitán de la Selección Colombia, su trabajo ha sido fundamental en la atención inmediata y también será esencial en la reconstrucción de las zonas afectadas en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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