Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, reconocido delantero del equipo Millonarios, junto a su esposa Daniela Múnera, lidera una campaña solidaria en Bogotá para brindar ayuda a las familias damnificadas por el terremoto que afectó gravemente a Pereira el pasado lunes 10 de agosto. La pareja habilitó un centro de acopio en la calle 17A #69B-74, en Bogotá, el jueves 13 de agosto, donde recibirán donaciones desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Este esfuerzo, anunciado a través de sus redes sociales, busca recolectar elementos esenciales que serán enviados a Pereira, una ciudad que mantiene un lazo profundo con Castro, pues allí creció y dio sus primeros pasos en el fútbol profesional, según El Diario.

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Castro y Múnera decidieron estar presentes en el centro de acopio durante la tarde, invitando personalmente a la comunidad a sumarse a esta causa. Frente a la tragedia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4, los esposos insisten en que toda colaboración es valiosa. Las donaciones solicitadas incluyen agua, productos de hidratación, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado, elementos para mascotas y medicamentos vigentes. Esta iniciativa tiene el objetivo de centralizar los aportes en Bogotá para facilitar posteriormente el transporte hacia las zonas más afectadas de Pereira, de acuerdo con la información publicada por El Diario.

El compromiso de Leonardo Castro con Pereira va más allá de cualquier vínculo deportivo. Nacido en El Tambo, Cauca, el delantero creció en la capital de Risaralda, donde trabajó como obrero, repartidor y recolector de residuos, mientras luchaba por alcanzar su sueño de ser futbolista profesional. En 2014 logró debutar en el Deportivo Pereira, y gracias a su talento y perseverancia, en el año 2022 fue clave para obtener el primer título de liga del club, consagrándose máximo goleador con 15 anotaciones. Tras su paso histórico, en 2023 firmó con Millonarios y, aunque se encuentra distante físicamente, nunca ha perdido la conexión con Pereira.

La campaña liderada por Castro se suma a las acciones de solidaridad que varios jugadores y clubes colombianos han desarrollado en respuesta al sismo, empleando sus plataformas para promover colectas y apoyo a los damnificados. En el caso del delantero, su esfuerzo por reunir ayudas para Pereira evidencia una vez más la importancia del fútbol como motor de unión y respaldo en momentos críticos, como destaca El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artículos que se pueden donar en la campaña de Leo Castro para los damnificados del terremoto en Pereira?

De acuerdo con la convocatoria realizada por Leonardo Castro y Daniela Múnera, los artículos que se pueden donar incluyen agua, productos para hidratación, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, elementos de aseo personal, ropa en buen estado, artículos para mascotas y medicamentos que estén vigentes. Estas donaciones serán recogidas en un centro de acopio en Bogotá para su posterior entrega a los afectados en Pereira.

¿Por qué Leonardo Castro mantiene un vínculo especial con Pereira y cómo ha impactado su carrera?

Leonardo Castro mantiene un fuerte vínculo con Pereira porque creció y trabajó en esta ciudad antes de convertirse en futbolista profesional. Allí debutó con Deportivo Pereira y fue protagonista en la consecución del primer título de liga para el club en 2022, coronándose como máximo goleador. Actualmente, aunque juega en Millonarios, sigue conectado con Pereira, especialmente en momentos difíciles como el reciente terremoto, lo que demuestra su compromiso y solidaridad hacia la comunidad de la ciudad que marcó el inicio de su carrera deportiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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