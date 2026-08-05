Siguen los escándalos que involucran al presidente de la Fifa, Gianni Infantino. El dirigente suizo, de 56 años de edad, perdió mucha credibilidad y respaldo en los últimos días, luego de conocerse que pretendía vender parte de los derechos comerciales del Mundial a empresas externas.

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(Ver también: Infantino se queda solo: otra confederación se opuso a la idea del Mundial y la Fifa sufre)

De hecho, luego del Mundial se hablaba que estaba prácticamente confirmada su reelección como mandatario de la Fifa, puesto que las ideas le habían funcionado y los torneos que había organizado habían sido un éxito.

Sin embargo, esta última propuesta sí excedió los límites y por eso se echó a varias confederaciones encima, sobre todo la Uefa, que anunció incluso un plan de boicot en caso de que avanzara esa situación.

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Ahora, en medio de este escándalo, The Times, medio que destapó la idea de Fifa y el tema de la Superliga de Europa hace unos años, informó que Infantino no quiere darse por vencido y ahora se le habría ocurrido otra idea bastante controvertida.

El próximo Mundial será organizado por España, Portugal y Marruecos, lo que hace entender que la final, el partido más importante del torneo, será en el país campeón del mundo. Sin embargo, para recibir apoyo, Fifa le habría prometido ser sede de ese compromiso a Marruecos.

Esta es una situación más que llamativa y que terminaría de alejar a Infantino de la Uefa, lo cual prácticamente sentenciaría su salida de la entidad, recordando que la asociación de Asia y de Centro y Norteamérica tampoco están de acuerdo con Infantino.

(Ver también: Nuevo golpe para Infantino: renunció asesor clave por polémico plan para vender el Mundial)

Qué está haciendo Gianni Infantino

Por otro lado, la situación empeora cuando se va a las redes sociales de Infantino, puesto que está reposteando fotos pasadas con leyendas del fútbol para hacer entender que lo están apoyando, pero no es así, lo cual también ha despertado críticas.

Es más, Figo, la leyenda portuguesa, escribió: “He visto a algunos sinvergüenzas en mi tiempo, pero este es el comportamiento más ruin, engañoso y descaradamente egoísta que he presenciado. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no lo suficientemente tarde para salvar al fútbol. Infantino debe irse. Ahora”.

Por ahora no se sabe qué pasará con Infantino, pero todo indica que sus horas como máximo dirigente de la Fifa están contadas.

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