La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella tendrá un invitado que trasciende el ámbito político. El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmó que asistirá al acto de investidura del mandatario electo, previsto para el próximo 7 de agosto de 2026.

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La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, quien aseguró que el máximo dirigente del fútbol mundial hará parte de la delegación internacional que acompañará la ceremonia.

¿Por qué la visita de Gianni Infantino llama la atención?

La presencia del presidente de la Fifa no es habitual en este tipo de eventos políticos en Colombia, por lo que su asistencia se convierte en uno de los hechos más llamativos de la jornada.

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Infantino lidera el organismo que dirige el fútbol mundial y su visita se dará en medio de una ceremonia que contará con la presencia de delegaciones y representantes internacionales.

¿Dónde será la posesión de Abelardo de la Espriella?

A diferencia de las ceremonias anteriores, la posesión presidencial no se llevará a cabo en Bogotá.

Tras la autorización del Congreso para trasladar temporalmente la sede legislativa, el acto se adelantará en Cali, convirtiéndose en la primera vez que una investidura presidencial se desarrolla fuera de la capital del país.

Con esta decisión se rompe una tradición republicana que durante décadas ubicó la ceremonia en la Plaza de Bolívar, frente al Congreso de la República.

El presidente de la @FIFAcom Gianni Infantino asistirá a la posesión del presidente @ABDELAESPRIELLA el próximo viernes 7 de agosto en Cali. Vía @BluRadioCo — Ricardo Ospina (@ricarospina) August 3, 2026

¿Cuándo asumirá Abelardo de la Espriella la Presidencia?

Abelardo de la Espriella tomará posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto, para iniciar el periodo constitucional 2026-2030. El mandatario electo llegará al cargo tras imponerse en la segunda vuelta presidencial frente al senador Iván Cepeda.

Una posesión con invitados internacionales

La confirmación de Gianni Infantino añade un componente internacional a la ceremonia de investidura que se celebrará en Cali.

Su presencia se suma a la expectativa por un evento que, además de marcar el inicio de un nuevo Gobierno, romperá con la tradición de desarrollar la posesión presidencial en Bogotá y reunirá a invitados de distintos países.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.