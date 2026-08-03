Verónica Alcocer se pronunció este lunes por medio de una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, luego de las recientes publicaciones periodísticas que la mencionan en presuntas actuaciones irregulares. En el documento, la ex primera dama rechazó los señalamientos y expresó su disposición para colaborar con cualquier investigación que adelante la Fiscalía.

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En la comunicación, fechada el 3 de agosto de 2026, Alcocer aseguró que las versiones difundidas en su contra “carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”. Además, indicó que atenderá cualquier requerimiento que formule el ente acusador “en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales”.

Alcocer sostuvo que siempre ha actuado bajo los principios de la justicia, la verdad y la transparencia. En ese sentido, reiteró que “ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en mi nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares”.

Así mismo, explicó que esa postura no surgió como respuesta a las publicaciones recientes, sino que ha sido una posición constante para evitar que terceros invoquen su nombre de manera indebida. “Los hechos recientemente divulgados hacen aún más relevante el esclarecimiento de esa circunstancia”, afirmó.

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En otro de los apartes del documento, manifestó que espera que las autoridades puedan establecer con claridad las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. “Tengo la convicción de que el esclarecimiento de estos hechos permitirá establecer objetivamente la intervención y las responsabilidades que correspondan a cada uno”, escribió.

Asimismo, pidió que cualquier análisis tenga en cuenta el contexto en el que surgieron las denuncias y las motivaciones que podrían existir detrás de ellas, así como las posibles implicaciones para quienes hicieron esas afirmaciones.

Finalmente, Alcocer insistió en que su principal interés es recuperar su buen nombre y el de su familia. Por eso, reiteró su disposición para colaborar con la Fiscalía y expresó su confianza en que el caso se esclarecerá “con fundamento en las pruebas legalmente obtenidas, valoradas de manera objetiva, integral e imparcial”.

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