De acuerdo con Semana, las grabaciones fueron atribuidas a Eva Ferrer, exconsejera presidencial, quien aseguró que durante la campaña presidencial de 2022 se habrían movilizado dos millones de euros a favor de Verónica Alcocer por intermedio del empresario catalán Manel Grau.

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En los audios citados por la revista en su última versión impresa, también sostiene que personas cercanas a la primera dama obtenían beneficios económicos gracias a su cercanía con el poder.

“A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (unos 7.100 millones de pesos a precio de hoy), Manel se los dio. Es que yo lo sé”, dice la exfuncionaria en la grabación.

La publicación añade que Ferrer describió un supuesto entramado de influencias dentro del Ejecutivo y afirmó que algunos integrantes del círculo de confianza de Alcocer tendrían incidencia en decisiones del Gobierno. En uno de los apartes revelados por el semanario, la exfuncionaria utiliza expresiones como “mafia” y “banda de criminales” para referirse a ese grupo, además de asegurar que fue víctima de presiones e intimidaciones.

“Manel… este también me dijo: ‘Bueno, qué sueldo’. Y luego, pensando, le digo: ‘Es que no hay dinero que pague aguantar a Verónica’. ¿Esta señora? ¿Aguantar a esa señora? Dios. No hay dinero que aguante a esa señora. Yo le digo, ojalá… Yo siempre le he dicho a Manel: ‘Ojalá estén saliendo mil negocios y ganéis mucha pasta, porque te lo mereces todo’. La tía es un (uff)… Un ratito, estupendo, pero…”, se escucha en los audios difundidos por el citado medio.

Según Semana, otro de los puntos abordados en los audios hace referencia al presunto manejo de dinero en efectivo. Ferrer afirmó que conoció versiones sobre bolsas y cajas con recursos que, supuestamente, ingresaban a la Casa de Nariño. También mencionó a la contratista Carolina Plata y aseguró que parte de los recursos destinados a compromisos adquiridos durante la campaña presidencial habrían terminado cubriendo otros gastos.

¿Qué otras denuncias aparecen contra Verónica Alcocer en los audios?

La revista también señaló que las grabaciones contienen acusaciones sobre el supuesto manejo de recursos públicos. De acuerdo con Eva Ferrer, de una consejería de la Presidencia habrían desaparecido 1.000 millones de pesos en efectivo y existirían presuntos cobros por nombramientos y contratos. La exfuncionaria sostuvo, además, que parte de ese dinero habría sido utilizado para financiar estrategias de comunicación y movilizaciones políticas.

Hasta el momento, Alcocer no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido de estos nuevos audios divulgados por Semana. Las afirmaciones corresponden a las declaraciones atribuidas a Eva Ferrer y, por ahora, no se conocen decisiones judiciales que las hayan corroborado.