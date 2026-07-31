En la últimas horas aparecieron nuevas declaraciones sobre la relación entre Verónica Alcocer y el presidente Gustavo Petro. Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la entonces primera dama reaccionaba cuando alguna mujer se acercaba al mandatario y aseguró que esa situación se presentó en más de una oportunidad.

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(Vea también: Petro habló de la “media casa” que le quedará tras dejar el poder y revivió su separación con Verónica Alcocer)

En una entrevista con Eva Rey para el formato ‘Me Vale’, Benedetti hizo una advertencia y aseguró que Alcocer actuaba por celos y tomaba medidas para alejar del entorno presidencial a mujeres que, según su percepción, podían llamar la atención de Petro.

“Suena horrible que yo te diga que Verónica me tenía celos. (…) Y creo que ella me metió en este grupo para que yo no estuviera cerca de su marido”, indicó Benedetti.

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Según su versión, esa conducta no habría sido un hecho aislado. Benedetti sostuvo que varias mujeres fueron retiradas de actividades oficiales o de los viajes presidenciales por decisión de la entonces primera dama.

“Verónica es una persona que no permite que nadie le haga sombra. No dejaba que cualquier persona medio simpática se montara al avión con Petro, lo bajaba del avión”, agregó.

Las declaraciones hacen parte de una serie de revelaciones que la allegada de mininterior entregó sobre el funcionamiento del círculo más cercano al presidente durante su gobierno.

“Había otra que se llamaba Marisol, era muy cercana a Roy y después la nombraron cónsul en Londres. Ella iba a trabajar con Lizcano y la sacaron de Palacio. O sea, Verónica no permitió que, porque eran mujeres jóvenes, medianamente agraciadas o muy agraciadas, inmediatamente las sacaba de Palacio”, relató.

Hasta el momento, Verónica Alcocer no se ha pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones, que corresponden únicamente al testimonio de Ángela Benedetti.

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¿Cómo era la relación entre Verónica Alcocer y Laura Sarabia?

Durante la misma conversación, Benedetti también se refirió al vínculo entre Laura Sarabia y Verónica Alcocer. Según explicó, la entonces primera dama nunca vio a la exfuncionaria como una amenaza, pese a la cercanía que mantenía con Gustavo Petro.

“Laura no le generaba peligro porque no era una mujer que le despertara celos”, aseguró Benedetti.

La entrevistada también habló sobre la influencia que, según ella, ejercían distintas personas dentro del Gobierno y compartió su visión sobre varios episodios que marcaron la administración Petro.

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