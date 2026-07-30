Nuevos testimonios siguen rodeando la investigación por el crimen de María Camila Potosí. Esta vez, Ricardo Rincón, expareja de Yulieth Angulo, principal sospechosa del caso, dio más detalles de cómo ella le hizo creer en dos oportunidades que estaba embarazada.

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(Vea también: Destapan cómo fue el macabro plan contra María Camila Potosí y este habría sido rol de capturados)

El hombre relató cómo comenzaron las dudas sobre unas ecografías que, según su versión, no correspondían a una gestación real. La información fue revelada por La Kalle, con base en una entrevista concedida al videopódcast ‘Más allá del silencio’.

Rincón afirmó que solo empezó a cuestionar la versión del embarazo cuando insistió en conocer las ecografías. Según contó, durante un tiempo ella evitó mostrárselas con el argumento de que otra persona las tenía guardadas.

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¿Por qué surgieron dudas sobre las ecografías de Yulieth?

De acuerdo con el testimonio conocido por La Kalle, Rincón comenzó a pedir las ecografías para conocer el estado del supuesto embarazo. Según relató, fue entonces cuando aparecieron unos documentos que le despertaron más interrogantes.

“Necesitaba ver las ecografías porque no me las había dejado ver (…). Le dije: ‘Necesitamos ver la ecografía'”, recordó durante la entrevista.

El videopódcast también difundió un audio en el que presuntamente se escucha a Yulieth expresar inconformidad por la calidad de unas ecografías.

“Se ve negro y no se ve nada. Y en la hoja se ve todo negro alrededor. Si me cobran todo eso por plata para no hacer las cosas bien, pues a mí no me parece”, se escucha en la grabación divulgada por La Kalle.

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La versión sobre una cirugía para no tener hijos

Otro de los aspectos revelados en la entrevista tiene que ver con una conversación que, según Carlos Rincón, sostuvo con un fiscal durante la investigación.

El hombre aseguró que el funcionario le comentó que la hermana de Yulieth habría manifestado su sorpresa al escuchar que ella decía estar embarazada, debido a que, presuntamente, años atrás se había sometido a una cirugía para impedir futuros embarazos.

Según Rincón, esa información lo llevó a concluir que había sido engañado en dos ocasiones. No obstante, esa versión corresponde exclusivamente a su testimonio y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

Mientras tanto, el proceso penal por el asesinato de Potosí sigue avanzando. La Fiscalía y la Policía mantienen capturadas a cinco personas que serán judicializadas por delitos como secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio, según informaron las autoridades.

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