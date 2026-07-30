La tranquilidad de la zona rural de Soacha se vio interrumpida por un violento caso que concentra los esfuerzos investigativos de las autoridades judiciales. Tres personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda ubicada en la vereda Panamá, sector Altos de los Cerezos, en la comuna Chicó, en un hecho que por ahora no cuenta con hipótesis oficiales sobre los móviles ni sobre los responsables.

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El hallazgo se produjo el martes 28 de julio, hacia las 11:30 de la mañana, cuando las autoridades confirmaron la presencia de los tres cuerpos en el inmueble, entre los cuales se encuentran dos menores de edad. La escena fue asegurada de inmediato por unidades de la Policía Metropolitana de Soacha para permitir el ingreso de los investigadores judiciales y preservar los elementos materiales probatorios.

De acuerdo con el reporte preliminar, las tres víctimas presentaban impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, motivo por el cual el caso fue catalogado desde el primer momento como un triple homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas, ni han confirmado si existía algún vínculo familiar, laboral o personal entre ellas, así como tampoco el tiempo estimado de fallecimiento previo al hallazgo.

Tras el reporte, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) ingresaron al sitio para adelantar la inspección técnica, la fijación fotográfica de la escena y la búsqueda de evidencias balísticas. Paralelamente, los equipos de inteligencia iniciaron labores de vecindario y entrevistas con habitantes del sector para establecer si se escucharon detonaciones o se registraron movimientos sospechosos de personas o vehículos en las horas previas.

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Las pesquisas enfrentan los desafíos propios de las zonas rurales, como la dispersión de las viviendas y la limitación de sistemas de videovigilancia cercanos. Los investigadores forenses determinarán a través de las necropsias de Medicina Legal y los análisis balísticos la trayectoria de los proyectiles y si el crimen ocurrió en el lugar del hallazgo o si los cuerpos fueron trasladados posteriormente.

Por ahora, la investigación permanece abierta en etapa de recolección de pruebas sin reportes de capturas ni personas vinculadas formalmente.

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