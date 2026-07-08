Una nueva masacre sacudió al país en las últimas horas. Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados en zona rural de Santa Fe de Antioquia. Entre las víctimas se encuentran un padre y sus dos hijos, quienes fueron interceptados por hombres armados antes de ser atacados con arma de fuego.

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De acuerdo con Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), el crimen se registró en medio de un contexto de confrontación entre estructuras ilegales que buscan mantener el control de actividades ilícitas en esa subregión del occidente antioqueño.

Las investigaciones avanzan para establecer quiénes son los responsables y cuál habría sido el móvil del ataque. Aunque por el momento no se ha confirmado la participación de una organización criminal específica, los investigadores analizan si el caso está vinculado con las confrontaciones que desde hace varios meses afectan esa región de Antioquia.

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¿Quiénes eran las víctimas de la masacre en Santa Fe de Antioquia?

De acuerdo con Indepaz, las víctimas fueron identificadas como Jesús Mena Rúa, de 62 años; Didier Esneider Mena Calle, de 36 años; y Mauricio Fernando Estrada Gutiérrez, también de 36 años.

Las primeras hipótesis indican que las tres víctimas habían acordado encontrarse con varias personas para concretar un negocio relacionado con la compra de oro. Sin embargo, cuando se movilizaban hacia el lugar del encuentro, fueron interceptadas por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

🔴 #70MasacresEn2026 | Santa Fe de Antioquia Tres personas, entre ellas un padre y su hijo, fueron interceptadas cuando se dirigían a una cita de negocios y luego asesinadas. El crimen ocurre en un contexto de disputa armada por el control territorial y de economías ilícitas. pic.twitter.com/x9aK2T9svi — INDEPAZ (@Indepaz) July 8, 2026

Las autoridades investigan si el ataque fue planeado con anticipación y si la supuesta negociación fue utilizada para atraer a las víctimas hasta el sitio donde finalmente fueron asesinadas.

El hecho volvió a encender las alarmas por la situación de orden público en el occidente del departamento, donde las autoridades han advertido sobre el incremento de la violencia derivada de las disputas entre estructuras armadas ilegales por el control de rentas criminales.

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