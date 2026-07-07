El presidente electo, Abelardo de la Espriella, endureció su discurso frente al Gobierno de Gustavo Petro y anunció que pidió a la comisión de empalme de su administración suspender las reuniones presenciales que venía adelantando con funcionarios del Ejecutivo. La decisión fue comunicada en un mensaje público, en el que también lanzó nuevas críticas contra el mandatario saliente e Iván Cepeda.

Sigue a PULZO en Discover

En su pronunciamiento, De la Espriella aseguró que el proceso de transición no puede continuar de la manera en que se estaba desarrollando. Por ello, le solicitó al equipo encabezado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, cesar los encuentros con representantes del Gobierno Nacional mientras, según él, persistan las denuncias sobre un supuesto intento de desconocer el resultado de las elecciones.

“A la comisión de empalme liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, les pido que cesen los encuentros con el Gobierno golpista de Petro. Hay que cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar informaciónn, no podemos estar sentados en la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas, eso es inaceptable.”, afirmó el presidente electo en su declaración.

(Vea también: Petro, desatado con suspensión del empalme: anunció que dejará “sillas vacías” y hasta metió a Hitler)

Lee También

De la Espriella sostuvo que no considera aceptable mantener reuniones directas con la administración saliente. “No podemos estar sentados en la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas. Eso es inaceptable”, expresó, insistiendo en que la transición deberá continuar únicamente mediante los canales institucionales y las herramientas previstas por la ley.

En el mismo mensaje, el mandatario electo hizo un llamado a las Fuerzas Militares para que, según dijo, cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia. Además, pidió a los integrantes de la fuerza pública no acatar órdenes que, en su criterio, vayan en contra del orden constitucional.

De igual forma, solicitó a la comunidad internacional mantenerse atenta al desarrollo de la situación política en Colombia. De la Espriella reiteró el llamado que había hecho durante la campaña presidencial para que organismos y gobiernos extranjeros acompañen el proceso de transición hasta la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Finalmente, el presidente electo envió un mensaje a sus seguidores, a quienes pidió mantenerse firmes en defensa del resultado electoral. “Al pueblo colombiano, resistencia. No podemos dejarnos raponear lo que en épica batalla democrática logramos en las urnas el pasado 21 de junio. Resistamos que el 7 de agosto está cerca. Dios, el voto y la democracia hablaron: vamos a defender la Constitución y el Estado de derecho como corresponde”, concluyó.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.