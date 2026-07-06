Cristiano Ronaldo no pudo contener la emoción después de la eliminación de Portugal del Mundial 2026. El delantero fue captado con lágrimas en los ojos al finalizar el partido frente a España, imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo y reavivaron las dudas sobre si ese pudo haber sido su último encuentro con la selección.

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(Vea también: Cristiano Ronaldo, con pena y sin gloria, eliminado del Mundial con gol agónico de España)

El capitán portugués permaneció en el campo visiblemente abatido, reflejando la frustración por la derrota que dejó a su equipo fuera del torneo.

España eliminó a Portugal con un gol en el último suspiro

Portugal cayó 1-0 frente a España en los octavos de final del Mundial, en un partido disputado en Dallas que parecía encaminado al tiempo extra.

Sin embargo, Mikel Merino marcó en el minuto 90+7 y selló la clasificación de la selección española a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Bélgica y Estados Unidos.

Las imágenes de Cristiano provocaron miles de reacciones

Las fotografías y videos del delantero portugués llorando se multiplicaron en redes sociales, donde numerosos aficionados expresaron mensajes de apoyo y destacaron el legado que ha construido con la selección.

Al mismo tiempo, otros usuarios dirigieron sus críticas al rendimiento del equipo portugués y al trabajo del entrenador Roberto Martínez tras la eliminación.

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una incógnita

Aunque en las últimas semanas han aumentado los rumores sobre un posible retiro de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa, hasta el momento el futbolista no ha anunciado ninguna decisión.

Por ahora, las lágrimas del capitán tras la eliminación alimentaron nuevamente las especulaciones sobre lo que podría venir para uno de los jugadores más importantes en la historia de Portugal.

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