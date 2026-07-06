La Selección Colombia está a las puertas de un partido histórico en los octavos de final del Mundial 2026. Luego de dejar en el camino a Ghana en un disputado encuentro, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá este martes 7 de julio ante la siempre incómoda selección de Suiza en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

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La expectativa en el país es total y la gran pregunta que se hacen millones de aficionados es: ¿logrará la ‘Tricolor’ meterse entre los ocho mejores del planeta?

Para intentar vislumbrar el futuro de este choque de invictos, en Pulzo consultamos a tres de las inteligencias artificiales más avanzadas del momento: Gemini, Grok y ChatGPT. Para sorpresa y alegría de los hinchas colombianos, las tres herramientas coinciden en un veredicto definitivo.

Las tres inteligencias artificiales analizaron las estadísticas, el momento actual de las plantillas y las fortalezas tácticas de ambos combinados, llegando a una conclusión unánime: la Selección Colombia avanzará a los cuartos de final. Sin embargo, cada una visualiza un desarrollo del partido con diferentes matices de sufrimiento.

Así se dividen los pronósticos exactos:

Gemini (1-0 a favor de Colombia): esta IA apuesta por un triunfo corto en los 90 minutos. Apunta a que el sólido esquema defensivo de Lorenzo anulará a figuras helvéticas como Granit Xhaka y Breel Embolo.

Según Gemini, la mitad de la cancha cafetera replegará las opciones suizas y un chispazo de genialidad en el segundo tiempo, comandado por el desequilibrio de Luis Díaz y la jerarquía de James Rodríguez, romperá el cero definitivo.

Grok (2-1 o victoria en penaltis): la IA de xAI prevé un encuentro mucho más abierto y emotivo. Da como marcador final un 2-1 a favor de la ‘Tricolor’, argumentando que la velocidad, las variantes en el banco de suplentes y el empuje masivo de la hinchada amarilla inclinarán la balanza.

No obstante, advierte que si el juego se alarga hasta los cobros desde el punto penal, la frialdad de James y la experiencia de Camilo Vargas terminarán dándole la clasificación a Colombia.

ChatGPT (1-0 o 2-1 a favor de Colombia): destaca el choque de estilos entre la explosividad en ataque de Colombia y el orden táctico de Suiza. Coincide en que la victoria será por la mínima diferencia o un marcador ajustado.

ChatGPT señala que, aunque Suiza es un rival especialista en complicar a los favoritos en los papeles, Colombia cuenta en este momento con un “plus ofensivo” y un estado anímico superior que terminará destrabando la llave en los detalles mínimos.

Lo que está en juego para el equipo de Lorenzo

Las tres herramientas tecnológicas concuerdan en que, de cumplirse las predicciones, este triunfo significaría un hito histórico que igualaría la mejor actuación de Colombia en una cita orbital (Brasil 2014) y consolidaría con letras doradas el proceso de Néstor Lorenzo.

El margen de error para este martes es cero: el que pierda empaca maletas y el que gane se citará en los cuartos de final contra el vencedor de la llave entre Argentina y Egipto. Por ahora, los algoritmos ya dieron su veredicto y todos se visten de amarillo.

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