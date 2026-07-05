Una inesperada decisión alrededor de Folarin Balogun comenzó a generar interrogantes en el Mundial 2026. El delantero de Estados Unidos quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final frente a Bélgica, a pesar de haber sido expulsado con tarjeta roja directa en el encuentro anterior contra Bosnia y Herzegovina.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Durísimo golpe para Colombia: Jhon Córdoba quedaría fuera del Mundial y esta es la razón)

La noticia sorprendió porque este tipo de sanciones suelen cumplirse automáticamente y, además, The Athletic informó que, tras ese partido, varios funcionarios de la FIFA aseguraron que un equipo no podía apelar una tarjeta roja ni la suspensión derivada de esa decisión.

La sanción fue suspendida y podrá jugar

Pese a ese escenario, el mismo medio informó posteriormente que la suspensión de Balogun fue suspendida, por lo que el atacante de 25 años estará disponible para el compromiso frente a la selección dirigida por Rudi Garcia.

Lee También

Hasta el momento, la información conocida señala que el jugador podrá integrar la convocatoria de Estados Unidos para el duelo de eliminación directa.

Una decisión que llama la atención

La habilitación del delantero despertó preguntas porque no es habitual que una sanción por tarjeta roja directa quede sin efecto antes del siguiente partido.

La situación cobra aún más relevancia debido a que, según The Athletic, la posición transmitida inicialmente por funcionarios de la FIFA era que ese tipo de expulsiones y las suspensiones correspondientes no podían ser objeto de apelación por parte de los equipos.

Con Balogun nuevamente disponible, Estados Unidos recupera una pieza importante para enfrentar a Bélgica, aunque la decisión alrededor de su sanción ya empezó a convertirse en uno de los temas más comentados antes de los octavos de final.

Donald Trump celebró la decisión de la FIFA

A la controversia también se sumó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reaccionó en su cuenta de Truth Social después de conocerse que Folarin Balogun quedó habilitado para disputar los octavos de final.

“Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió el mandatario.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.