Una emergencia minera mantiene en alerta a Cundinamarca luego de que seis trabajadores quedaran atrapados este viernes tras una explosión registrada en la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda La Ramada, en el municipio de Cucunubá.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la situación a través de sus redes sociales y explicó que los organismos de socorro ya se encontraban en el sitio para intentar llegar hasta los trabajadores.

“Equipos de socorro adelantan #AEstaHora un rescate minero en la vereda La Ramada del municipio de Cucunubá; esto después de una explosión en la mina El Porvenir 1 que dejó atrapadas a seis personas que trabajaban en el lugar; un séptimo trabajador logró salir por sus propios medios”, escribió Rey.

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Equipos de socorro adelantan #AEstaHora un rescate minero en la vereda La Ramada del municipio de Cucunubá; esto después de una explosión en la mina El Porvenir 1 que dejó atrapadas a seis personas que trabajaban en el lugar; un séptimo trabajador logró salir por sus propios… pic.twitter.com/dkX8uXJ4BC — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 14, 2026

El mandatario departamental también indicó que la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordina las acciones con las autoridades municipales para atender la emergencia y buscar una evacuación segura.

“Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi) estamos coordinando con el municipio labores para la evacuación y atención de estas personas, de quienes hasta el momento no se conoce el estado de salud. Estaremos atentos a la evolución de esta emergencia”, indicó Rey.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) también confirmó la emergencia y señaló que su equipo de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté se desplazó hasta la zona para apoyar las labores.

“Nuestro equipo de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté atiende una emergencia al interior de una mina ubicada en la vereda La Ramada, en Cucunubá”, indicó la entidad.

La ANM explicó además que los equipos especializados concentran sus esfuerzos en ubicar a los seis trabajadores que permanecen atrapados tras una explosión de gas metano. Uno de los derrumbes registrados en el interior de la mina ya fue superado, situación que permitió continuar con las labores de rescate.

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