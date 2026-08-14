La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre definitivo y la cancelación de la licencia de funcionamiento del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, luego de declararlo administrativamente responsable por la muerte de la menor Valeria Afanador, una niña con síndrome de Down que desapareció de las instalaciones del plantel y fue hallada sin vida en el Río Frío.

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De acuerdo con la información divulgada, la medida se hará efectiva una vez concluya el calendario académico del año lectivo 2026. La determinación surgió tras un proceso sancionatorio en el que se estableció que la institución incurrió en una omisión del deber de cuidado y de la protección especial que requería la estudiante debido a su condición.

La investigación determinó que el colegio carecía de una ruta operativa definida para la búsqueda inmediata de estudiantes en caso de desaparición, y que su reacción ante la ausencia de Valeria fue improvisada y desarticulada.

Además, se estableció que la cercanía del Río Frío solo estaba contemplada dentro de los protocolos como un riesgo de inundación, y no como una amenaza directa para la integridad de los alumnos. Las medidas de vigilancia tampoco operaron con eficacia: la niña salió del aula antes del descanso sin que ningún miembro del personal advirtiera su ausencia.

Frente a los argumentos del Gimnasio Los Laureles, que señaló contar con personal de seguridad privada, cronogramas de vigilancia y asignaciones de zonas de supervisión, la autoridad departamental fue enfática: “La existencia formal de estas herramientas no basta para acreditar el cumplimiento del deber de custodia si no operan con eficacia”.

Esa postura coincide con la sostenida desde el inicio por la representación de las víctimas, liderada por el abogado Julián Quintana, quien cuestionó esos mismos sustentos a lo largo del proceso.

Como parte de las obligaciones derivadas de la sanción, la rectora del colegio, Sonia Ochoa, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca un plan de reubicación de estudiantes antes del 31 de octubre.

¿Qué consecuencias legales enfrenta el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles?

La resolución de la Gobernación de Cundinamarca implica tanto el cierre del establecimiento como la cancelación definitiva de su licencia de funcionamiento, lo que le impide operar legalmente como institución educativa. Esta decisión administrativa no excluye eventuales acciones judiciales adicionales por parte de la familia de Valeria Afanador.

¿Qué pasa con los estudiantes del colegio que será cerrado en Cundinamarca?

El cierre definitivo del colegio se hará efectivo una vez finalice el calendario académico del año lectivo 2026. La rectora, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, antes del 31 de octubre de 2026, un Plan de Reubicación de Estudiantes. Además, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación.

El cierre solo se hará efectivo al terminar el año lectivo 2026, con el fin de no interrumpir abruptamente el proceso académico de la comunidad estudiantil.

¿Cuál fue el caso de Valeria Afanador?

Valeria Afanador Cárdenas, quien tenía síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en la vereda Canelón de Cajicá (Cundinamarca).

Ese día, durante la jornada escolar, alrededor de las 10:00 de la mañana, las cámaras de seguridad del colegio la registraron caminando hacia una cerca viva de arbustos que delimitaba el predio y colindaba con el río Frío. La menor se metió entre la vegetación en varias ocasiones y no volvió a aparecer. El colegio activó un protocolo interno de búsqueda y horas después alertó a las autoridades.

Durante 18 días se adelantó una intensa operación de búsqueda con participación de Policía, Ejército, CTI, Fiscalía, Bomberos y más de 200 rescatistas, que incluyó el uso de drones, caninos y cámaras térmicas.

El 29 de agosto de 2025 un campesino halló el cuerpo de la niña en el río Frío, en el sector de Fagua, a aproximadamente 200 o 300 metros del colegio, en una zona que ya había sido inspeccionada en ocasiones anteriores.

El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la causa de la muerte fue ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano, encontrados en su estómago y vías respiratorias.

Los cambios cadavéricos indicaron que estuvo en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición, y que la muerte se aproximó a la fecha de la desaparición. No se hallaron signos de violencia física grave, abuso ni desgarros en las prendas de vestir.

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