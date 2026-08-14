Por: Noticiero 90 minutos

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A más de cuatro días del devastador terremoto que sacudió a Cali, la ciudad enfrenta una crisis humanitaria de gran magnitud. Según informes oficiales citados por 90 Minutos, el impacto del sismo ha dejado un saldo de 110 personas fallecidas, 115 desaparecidas, 88 rescatadas y 1.410 heridas, con 94 cuerpos ya entregados a sus familias. Mientras tanto, la atención de la emergencia avanza hacia la fase de ayuda humanitaria y los primeros esfuerzos de reconstrucción, en medio de una situación que, de acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, requerirá un compromiso sostenido tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

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El alcalde Eder enfatizó que la respuesta a la tragedia no será rápida, advirtiendo que la crisis humanitaria podría prolongarse al menos tres meses y que la reconstrucción de la ciudad podría demandar dos años. Hizo un llamado a los caleños a mantener la solidaridad y la unidad. "Esto es una maratón que muy importante apenas comienza", manifestó el mandatario, remarcando el esfuerzo colectivo necesario para superar la emergencia.

En este contexto, la Ciudadela Petronio Álvarez se ha transformado en el principal centro de recepción de ayudas en el suroccidente de la ciudad, destacando las iniciativas ciudadanas de apoyo a las familias afectadas. Eder reconoció públicamente la labor de la comunidad y celebró las acciones de ayuda que han surgido espontáneamente en Cali.

La logística de respuesta sigue activa con 1.800 personas desplegadas en las diferentes labores de rescate y asistencia. Los organismos de socorro trabajan incansablemente en nueve puntos críticos, donde se han retirado 12.817 toneladas de material entre escombros y desechos ocasionados por el sismo. Asimismo, el balance de daños estructurales evidencia la gravedad de la situación: 46 edificaciones colapsaron totalmente, 35 presentaron colapso parcial y 1.408 reportan daños estructurales. Adicionalmente, 457 edificios han sido evacuados ante el riesgo inminente.

El proceso de reconstrucción, subrayado por la administración local y respaldado por los reportes oficiales de emergencia, se plantea como un reto de largo aliento para la capital vallecaucana, que solo podrá ser afrontado a partir de la organización y la solidaridad de sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo durará la reconstrucción de Cali tras el terremoto según las autoridades?

De acuerdo con las declaraciones del alcalde Alejandro Eder, la reconstrucción de Cali tras el terremoto podría tardar al menos dos años. Este tiempo responde a la magnitud de los daños sufridos tanto en viviendas como en infraestructura, y subraya la necesidad de esfuerzos continuos y coordinados de todos los actores locales durante el proceso.

¿Cuáles son las cifras oficiales de afectados y daños causados por el terremoto en Cali?

Según datos oficiales compartidos por 90 Minutos, hasta el último reporte se contabilizan 110 fallecidos, 115 desaparecidos, 88 personas rescatadas y 1.410 heridas. Además, 46 edificaciones colapsaron por completo, 35 parcialmente, 1.408 tienen daños estructurales y 457 edificios fueron evacuados, lo que da una dimensión clara de la emergencia que atraviesa la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.