Por: Noticiero 90 minutos

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Jhon Jairo, originario de Buenaventura, recientemente se integró a los Topos Azteca, grupo especializado en labores de rescate en catástrofes. Su primer contacto con este tipo de situaciones llegó en Venezuela, específicamente en La Guaira, donde experimentó en carne propia lo que implica intervenir en emergencias reales. Según narra, ser nuevo en un equipo colmado de rescatistas con años de experiencia lo llevó a aprender en medio de la acción, dado que ninguna catástrofe es igual a otra y cada estructura colapsada presenta retos distintos.

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De acuerdo con su testimonio, el aprendizaje más valioso ocurrió directamente en escena, pues la teoría no basta para enfrentar las particularidades de cada emergencia. Jhon Jairo recuerda: “Cada estructura es para cada rescatista, para cada voluntario algo nuevo porque todas caen de diferente manera”. Esta enseñanza fue aún más contundente cuando, de vuelta en Buenaventura, decidió ponerse el uniforme y participar en operaciones de rescate tras una emergencia local. Allí trabajó en jornadas extensas junto a organismos como bomberos, defensa civil, policía y armada nacional, logrando rescatar a una persona con vida y recuperar cuatro cuerpos, según su relato.

Sin embargo, el trabajo dejó en evidencia la grave carencia de recursos. Jhon Jairo alertó sobre la falta de financiamiento, capacitación y herramientas fundamentales para la intervención: “En el momento de la emergencia no teníamos un taladro, una porra, un martillo, no teníamos nada para demoler una estructura de cuatro pisos”. De acuerdo con su experiencia, la necesidad de equipos y recursos suficientes es urgente para quienes enfrentan desastres en Buenaventura.

La solidaridad de la comunidad fue otro aspecto destacado por el rescatista, quien asegura que, a pesar de los desafíos de violencia en la ciudad, la unión y las ganas de ayudar sobresalieron durante las labores. Sin embargo, muchas personas sin capacitación intentaron colaborar y, en algunos casos, terminaron poniendo en riesgo su propia integridad, lo que obligó a los rescatistas a auxiliarlas. Para Jhon Jairo, la seguridad del rescatista y voluntario debe ser la prioridad antes de intervenir en una estructura afectada.

Ahora, Jhon Jairo apoya operaciones en Cali, una oportunidad para seguir aprendiendo y aportar bajo la tutela de colegas con amplia trayectoria. Su recorrido, desde Venezuela hasta Buenaventura y finalmente Cali, le ha permitido comprender que cada emergencia es única y que la información transmitida a la ciudadanía a través de los medios es parte fundamental para la respuesta en situaciones de crisis, según detalla en sus relatos recogidos por 90minutos.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones cumplen los Topos Azteca en las emergencias de Cali?

Los Topos Azteca desempeñan un papel clave en la atención de emergencias, encargándose principalmente de labores de rescate y apoyo logístico tras catástrofes. Según lo relatado por Jhon Jairo y documentado por 90minutos.co, intervienen en búsquedas bajo estructuras colapsadas, rescate de personas con vida y recuperación de cuerpos, además de coordinar con organismos locales como bomberos, policía y defensa civil.

¿Por qué es importante garantizar recursos para los cuerpos de rescate como los Topos Azteca?

Garantizar recursos apropiados es esencial para que grupos de rescatistas como los Topos Azteca puedan actuar con eficacia y seguridad. De acuerdo con los testimonios expuestos, la falta de herramientas y equipos adecuados puede retrasar las operaciones y poner en peligro tanto a rescatistas como a víctimas. Por ello, la inversión en entrenamiento, maquinaria y equipos resulta crucial en la atención de emergencias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.